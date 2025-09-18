JEP emitió la primera condena por falsos positivos: ocho años de sentencia restaurativa a 12 exmilitares

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un capítulo inédito en la historia judicial del país. Por primera vez impuso sanciones restaurativas, sin cárcel, contra 12 exmilitares del Batallón La Popa de Valledupar, responsables de 135 ejecuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”, cometidos en la Costa Caribe.
Durante el acto de instalación, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, recalcó que esta decisión marca un hito en la búsqueda de verdad y justicia, pues sanciona de manera efectiva a quienes, teniendo el deber de proteger a la población, incurrieron en crímenes de guerra y de lesa humanidad.