JEP documenta 18.677 casos de reclutamiento infantil en las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló la magnitud del reclutamiento forzado de menores por parte de las extintas Farc, tras identificar 18.677 niños, niñas y adolescentes víctimas entre 1971 y 2016. La cifra corresponde a casos únicos y fue consolidada mediante el cruce de bases de datos oficiales y no oficiales, analizadas por un equipo técnico interdisciplinario. Lea aquí: Ejército recuperó en Florencia a tres menores reclutadas por disidencias de alias Calarcá El hallazgo forma parte del macrocaso que investiga el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado, y que hoy se encuentra en una etapa decisiva. Según explicó la magistrada Lily Rueda, relatora del caso, la investigación no se limita a hechos aislados, sino que busca establecer patrones sistemáticos de conducta dentro de la antigua organización guerrillera.

En el proceso participan actualmente más de 11.000 víctimas acreditadas. De ellas, cerca de 2.000 intervienen de manera individual y más de 9.000 hacen parte de colectivos, en su mayoría comunidades indígenas y afrocolombianas. La JEP ha señalado que este enfoque colectivo permite comprender el impacto diferencial del reclutamiento en territorios étnicos y rurales.

¿Qué revela la investigación sobre el reclutamiento forzado en Colombia?

La investigación ha documentado que el reclutamiento no fue el único delito cometido contra menores. El expediente incluye denuncias de tortura, violencia sexual, esclavitud sexual, abortos forzados y castigos por orientación sexual diversa. Según la magistrada Rueda, estas prácticas evidencian la existencia de crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Siga leyendo: Ejército recuperó en Florencia a tres menores reclutadas por disidencias de alias Calarcá Para recoger los testimonios, la JEP implementó metodologías con enfoque diferencial y de género, que permitieron a las víctimas relatar experiencias ocurridas antes, durante y después de su vinculación forzada a la guerrilla. Entre los relatos documentados se encuentran casos de niñas obligadas a desfilar ante comandantes antes de ser abusadas, así como episodios de control reproductivo y violencia basada en género.

Más de 11.000 víctimas participan en el proceso judicial que busca establecer patrones sistemáticos y responsabilidades de los máximos exintegrantes de las Farc. FOTO: Colprensa.

El tribunal de paz subraya que estos hechos constituyen graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y no son susceptibles de amnistía.

¿Habrá justicia para la víctimas del reclutamiento forzado en Colombia?

En esta fase del proceso, integrantes del último secretariado de las Farc han enviado cartas y videos en los que reconocen su responsabilidad y solicitan perdón al país por los crímenes cometidos contra menores. Entérese: La infancia está en la línea de fuego: cada 20 horas un niño es reclutado en Colombia Tras estas manifestaciones, la JEP habilitará espacios de diálogo restaurativo entre víctimas y comparecientes. El objetivo es propiciar un encuentro directo que permita la escucha, el reconocimiento del daño y la construcción de medidas restaurativas. Si los magistrados consideran que el reconocimiento es pleno y satisfactorio, se avanzará hacia audiencias formales de reconocimiento de responsabilidad. En caso contrario, el proceso podría pasar a una fase adversarial.