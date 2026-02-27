Ejército recuperó en Florencia a tres menores reclutadas por disidencias de alias Calarcá

Tres menores de edad que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado fueron recuperadas en el departamento del Caquetá, en una operación adelantada por tropas de la Brigada 12, adscritas a la Sexta División del Ejército Nacional.
Según informaron las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en zona rural de Florencia, en medio de operaciones militares contra el grupo armado organizado residual Estructura Rodrigo Cadete.
De acuerdo con la información preliminar, las adolescentes habrían sido vinculadas de manera forzada a este grupo armado organizado perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, facción Calarcá. Ese ingreso, al parecer, se produjo en contra de su voluntad y mediante presiones, una práctica recurrente en este tipo de organizaciones.
Cuando se produjo el contacto con las tropas, los menores se presentaron sin armamento y manifestaron que habrían sido reclutados de forma ilícita hace cerca de dos meses. Este testimonio fue tenido en cuenta dentro del proceso de verificación realizado por las unidades militares.