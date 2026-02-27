x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ejército recuperó en Florencia a tres menores reclutadas por disidencias de alias Calarcá

Las menores ya se encuentran en una zona segura bajo el cuidado de las autoridades, quienes activaron de inmediato la ruta institucional para el restablecimiento de sus derechos.

  • Las menores, presuntamente vinculadas de manera ilícita a esta estructura, se presentaron ante las tropas y fueron trasladadas a zona segura. Foto: Ejército Nacional.
    Las menores, presuntamente vinculadas de manera ilícita a esta estructura, se presentaron ante las tropas y fueron trasladadas a zona segura. Foto: Ejército Nacional.
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Tres menores de edad que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado fueron recuperadas en el departamento del Caquetá, en una operación adelantada por tropas de la Brigada 12, adscritas a la Sexta División del Ejército Nacional.

Según informaron las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en zona rural de Florencia, en medio de operaciones militares contra el grupo armado organizado residual Estructura Rodrigo Cadete.

De acuerdo con la información preliminar, las adolescentes habrían sido vinculadas de manera forzada a este grupo armado organizado perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, facción Calarcá. Ese ingreso, al parecer, se produjo en contra de su voluntad y mediante presiones, una práctica recurrente en este tipo de organizaciones.

Cuando se produjo el contacto con las tropas, los menores se presentaron sin armamento y manifestaron que habrían sido reclutados de forma ilícita hace cerca de dos meses. Este testimonio fue tenido en cuenta dentro del proceso de verificación realizado por las unidades militares.

Fueron puestas bajo protección y trasladadas a una zona segura

Tras confirmar la situación, los soldados brindaron primeros auxilios, revisaron el estado de salud de los menores y procedieron a su traslado a un lugar seguro. Todo el proceso se realizó bajo protocolos especiales diseñados para proteger la integridad física y emocional de víctimas menores de edad en contextos de conflicto.

De inmediato, a manos de las autoridades competentes, se activó la ruta institucional para el restablecimiento de sus derechos, un proceso que incluye acompañamiento integral por parte de las entidades involucradas.

Fuentes militares señalaron que este tipo de resultados hacen parte de las acciones permanentes que se desarrollan en el sur del país para debilitar a los grupos armados y, sobre todo, para proteger a niños, niñas y adolescentes que son víctimas de estas organizaciones.

Una práctica que sigue preocupando

Según información recopilada por las autoridades, que se basó en entrevistas a integrantes de esta estructura que se han sometido a la justicia, se indicó que el reclutamiento de menores sería una práctica sistemática dentro de este grupo armado.

Según esos testimonios, los menores reclutados suelen ser sometidos a condiciones degradantes y, presuntamente, expuestos a maltratos y a la participación en acciones violentas.

Desde el Ejército reiteraron que el reclutamiento ilícito de menores constituye una grave violación a los Derechos Humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, y aseguraron que continuarán las operaciones para prevenir este delito y proteger a la niñez, especialmente en las zonas más apartadas del sur del país.

Las cifras de reclutamiento siguen en aumento

En diciembre del año pasado, se estableció que el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia, durante los últimos cinco años, se ha disparado en un 300%, según datos de Naciones Unidas. En promedio, en el país, “cada 20 horas, un menor es reclutado o utilizado para la guerra”.

En contraste con estos datos, el presidente Gustavo Petro aseguró que se está buscando “negociar precisamente para disminuirlas y erradicarlas como prácticas”, pero le faltan menos de siete meses en Palacio y la cifra no deja de incrementarse.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Embajada de Canadá revelaron un informe a finales del año pasado que contradice esa supuesta “búsqueda” en la disminución de las cifras de reclutamiento.

Esta información se dio a conocer en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre de 2025. Allí, la agencia internacional estableció que solo entre el período de 2023 y 2024, “el reclutamiento aumentó un 64%, con 453 casos confirmados en 2024”.

Lo cual significa que “cada 20 horas, en promedio, un niño, niña o adolescente fue reclutado o utilizado por los grupos armados ilegales” en el país.

Lea también: Fact check: Petro dice reducir el reclutamiento, pero las cifras muestran un aumento del 300%

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida