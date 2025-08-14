Petro nombró a Jorge Ignacio Zorro como nuevo embajador en Rusia

El presidente Gustavo Petro oficializó este 13 de agosto, mediante el decreto 0910, el nombramiento de Jorge Ignacio Zorro Sánchez como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en Rusia. El acto administrativo confirma una decisión que se venía anticipando desde mayo y señala que el diplomático ya cuenta con el beneplácito del gobierno de Vladimir Putin para asumir el cargo en Moscú.

Zorro, músico y director de orquesta, fue viceministro para la Creatividad en el Ministerio de las Culturas, cargo que dejó en octubre de 2024 para dar paso a Yannai Kadamani, actual ministra. Durante su paso por la entidad también ejerció como ministro encargado, en reemplazo de Patricia Ariza, primera titular de la cartera en el actual gobierno.