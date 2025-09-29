Contratistas de MinSalud denuncian que los estarían “obligando” a ir sin viáticos a evento de Petro en Ibagué: “Si no vamos no nos renuevan”

En una reunión en la mañana del pasado viernes 26 de septiembre, cuya condición era ingresar sin celular, al equipo de comunicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social le habrían dado una orden clara: “Que tenemos que ir al evento del presidente Petro en Ibagué, para posar en la foto, prácticamente, pero sin viáticos”, le dijo a EL COLOMBIANO un contratista bajo reserva por temor a represalias.
“La instrucción de ir todos sin viáticos es solo para contratistas y en otras áreas también. Nos dijeron que el secretario (Rodolfo Enrique Salas) va a mirar quién cumple y quien no, para tomar determinaciones. Obviamente relacionado con sacarnos o no renovarnos. Hay gente que no tiene plata para ir hasta Ibagué”, agrega.