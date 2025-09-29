Revelaron la millonaria cifra que el Fenerbahce habría pagado por el préstamo de Jhon Jader Durán

El mercado de verano siempre depara sorpresas, pero el fichaje de Jhon Jader Durán por el Fenerbahce superó las expectativas no solo por el movimiento en sí, sino por el valor real de su préstamo, que no se conocía hasta ahora. El pasado 6 de julio, el delantero colombiano dejó las filas del Al Nassr de Cristiano Ronaldo para regresar al fútbol europeo con el club turco, en una cesión pactada por una temporada. Seis meses después de su partida a Arabia, Durán aterrizó de nuevo en el Viejo Continente. Le puede interesar: Video | Alpinista se soltó del arnés para tomarse una selfie en monte Gongga en China y murió tras caer al vacío

Jhon Jáder Durán llegó al equipo turco del futbol árabe. FOTO: Tomada de redes sociales @Fenerbahce

Un préstamo que supera los veinte millones de euros

Aunque en su momento el club no reveló los detalles financieros de la operación, recientemente se destapó la cifra real del traspaso. Hakan Safi, exmiembro de la junta directiva del Fenerbahce, ha sido el encargado de revelar públicamente el costo que asume el equipo turco por contar con el atacante. Safi, en declaraciones al programa 343, especificó el monto exacto de la operación. “La comisión por el préstamo de John Duran por un año es de 21 millones de euros”. De esta manera, confirmó que la cifra pagada por la cesión supera, con creces, los 20 millones de euros, un valor considerable para un préstamo de tan solo una temporada.

El exdirectivo también comentó sobre otros gastos: “la cantidad que gastaré en Kerem Aktürkoğlu no son 28 millones de euros por cuatro años, sino 35 millones. Este no es mi primer ni mi único pago. También gasté dinero en los traspasos de Duran, Talisca, Çağlar e İrfan Can”.

Bajo rendimiento y lesión inesperada

A pesar de la alta inversión, la trayectoria de Durán en el Fenerbahce ha sido breve y accidentada. Desde su llegada, el colombiano solo ha disputado seis partidos entre la Superliga de Turquía y las rondas clasificatorias de la Champions League, registrando un gol y una asistencia.

Su actividad se vio interrumpida a finales de agosto, tras el partido contra el Benfica, cuando sufrió una lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas. Aunque el Fenerbahce no dio a conocer detalles específicos sobre la dolencia, Durán viajó a Barcelona para iniciar su tratamiento y, posteriormente, regresó a Estambul para continuar con trabajos diferenciados en el gimnasio. Recientemente, periodistas en Turquía han arrojado luz sobre el diagnóstico médico del delantero. Baris Yurduseven confirmó el tipo de lesión que padece Durán.

El delantero de 22 años lleva un gol y una asistencia con el equipo turco. FOTO: Tomada de redes sociales @Fenerbahce