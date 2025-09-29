Revelaron la millonaria cifra que el Fenerbahce habría pagado por el préstamo de Jhon Jader Durán

El mercado de verano siempre depara sorpresas, pero el fichaje de Jhon Jader Durán por el Fenerbahce superó las expectativas no solo por el movimiento en sí, sino por el valor real de su préstamo, que no se conocía hasta ahora.
El pasado 6 de julio, el delantero colombiano dejó las filas del Al Nassr de Cristiano Ronaldo para regresar al fútbol europeo con el club turco, en una cesión pactada por una temporada. Seis meses después de su partida a Arabia, Durán aterrizó de nuevo en el Viejo Continente.
