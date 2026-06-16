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General destituido asegura que su salida fue por “detener la caravana de Calarcá” y que ha recibido amenazas del ELN

Jorge Ricardo Hernández, comandante de la Brigada X, es uno de los más de 70 generales del Ejército Nacional que han sido llamados a calificar servicios en los últimos meses. Por primera vez, habla de su experiencia, y asegura que su salida de la institución se debe al retén en donde incautaron los computadores que dieron origen al escándalo de “los archivos de Calarcá”.

  • Jorge Ricardo Hernández inició su carrera militar en el 2002. FOTO: EJÉRCITO NACIONAL
    Jorge Ricardo Hernández inició su carrera militar en el 2002. FOTO: EJÉRCITO NACIONAL
  • Jorge Ricardo Hernández y alias Calarcá. Foto: Cortesía
    Jorge Ricardo Hernández y alias Calarcá. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 4 horas
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Apenas había pasado el primer trimestre del año cuando 79 oficiales del Ejército Nacional fueron llamados a calificar servicios y dar así fin a sus carreras dentro de la institución. El general Jorge Ricardo Hernández, de la brigada X (diez), fue uno de ellos. Sin embargo, tanto su salida como el remezón general han causado indignación y preguntas.

Hasta ahora, Hernández había decidido permanecer en silencio. Lo que lo motivó a hablar fue ver a sus compañeros seguir saliendo en fila: uno tras otro.

Su salida, dice, se debe a un retén que hizo en Antioquia en 2024. Pero no cualquier retén: se refiere al retén en el nordeste antioqueño en el que se incautaron los computadores donde se encontraron los famosos “archivos de Calarcá”.

En contexto: Salen tres generales del Ejército por investigaciones internas, ¿qué hay detrás?

“La explicación formal (de mi salida) era por una investigación disciplinaria que tenía que ver con el Comando de Ingenieros, pero al final de la conversación se dio un comentario sobre “lo que pasó en Medellín”. Para mí, ese hecho corresponde precisamente al procedimiento en el que fue detenido alias Calarcá”, aseguró en entrevista con La FM.

Pero, ¿qué pasó y por qué Hernández se remonta a aquel episodio para explicar su salida? En ese entonces era comandante de la IV Brigada, y asegura que tenían información sobre una posible movilización de grupos armados por el corredor que vigilaban. Estaban allí porque hacían parte de un plan de seguridad conocido como Viaje Seguro, su Ejército está en la vía”.

“Al verificar quiénes viajaban allí, nuestros hombres identificaron que algunos ocupantes serían integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Después, se pudo confirmar que allí estaba alias Calarcá y otros seis integrantes de esa estructura, entre ellos alias Leo Firu, alias El Ruso y Hermes Boyacá”, explicó el exoficial.

Jorge Ricardo Hernández y alias Calarcá. Foto: Cortesía
Jorge Ricardo Hernández y alias Calarcá. Foto: Cortesía

Tras recibir la información, Hernández cuenta que revisaron quiénes tenían órdenes de captura vigentes y activas. Al hacerlo, notaron que Alias Leo Firu y Hermes Boyacá eran requeridos por la Fiscalía, por lo que llamaron a la entidad para hacer el proceso correspondiente.

Mientras adelantaba su labor, los miembros de las disidencias de las Farc empezaron a mostrar cierta resistencia. Además, su teléfono celular empezó a timbrar: había quienes lo felicitaban por el retén, otros le decían que podía meterse en problemas.

Fue por eso que llamó a los medios de comunicación: para que fueran testigos de todo.

Conozca: “Ahora no lo vaya a soltar”: el fuerte mensaje de Rendón a Petro tras la captura de alias Chalá

“Siempre consideré que estaba actuando correctamente. Cuando un oficial cumple con la doctrina, la ley y la Constitución, espera que su actuación sea respaldada, no que tenga consecuencias negativas para su carrera”, dijo en la entrevista.

Las dos capturas activas se dieron. El menor reclutado que iba en las camionetas quedó en manos de las autoridades, y Calarcá siguió su camino, pero en manos del Estado también quedaron los famosos archivos.

Cabe recordar que los archivos recogidos mostraron que, presuntamente, desde instancias oficiales se habría facilitado información sensible sobre operativos, permitiendo que cabecillas evadieran capturas, e incluso se habrían usado vehículos del Estado para mover guerrilleros sin levantar sospechas.

A pesar de las capturas y los hallazgos, Hernández asegura que se sorprendió, pues no recibió ninguna felicitación a pesar de que había logrado dos capturas sin disparar ni una sola bala.

“Dentro de los objetivos asignados a la Cuarta Brigada estaba la captura de alias Leo Firu, quien figuraba entre los principales objetivos militares. Sin embargo, después de ese operativo no recibí ningún tipo de reconocimiento institucional”, explicó.

Dos meses después iniciaron los atentados contra su vida. “Recibí una amenaza directa del ELN”, dijo. Un año y medio después, empezó a notar presiones y “consecuencias” en su carrera, como ser trasladado cuatro veces en un año, algo que no es normal para su cargo.

”Empecé a ser objeto de traslados, dejé de ser tenido en cuenta para reconocimientos propios de la carrera militar y, finalmente, fui llamado a calificar servicios”, narró, y explicó que, cuando pidió que le justificaran su salida, le dijeron que desde el Gobierno Nacional estaban inconformes con su servicio.

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Fue allí cuando salió a flote el comentario de: “Lo que pasó en Medellín”.

“Al hacer una cronología de los hechos, considero que ese episodio pudo influir en el desarrollo de mi carrera militar. Nunca imaginé que actuar conforme a la ley pudiera traer amenazas contra mi vida y consecuencias administrativas”, agregó.

Por el momento no hay comunicación oficial por parte del Ejército Nacional.

Amplíe información: Desde Calarcá a la Segunda Marquetalia: las denuncias por presuntos nexos entre el Gobierno y grupos armados ilegales

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en el operativo donde fueron hallados los llamados archivos de Calarcá?
Durante un retén militar en Antioquia fueron interceptados varios integrantes de las disidencias de las Farc. En el procedimiento se realizaron capturas, se recuperó un menor reclutado y se incautaron equipos que posteriormente dieron origen al escándalo de los archivos de Calarcá.
¿Qué contenían los archivos de Calarcá que menciona el general Hernández?
Según lo conocido públicamente, los documentos y equipos incautados contenían información que sugería posibles filtraciones sobre operaciones de seguridad y movimientos relacionados con integrantes de grupos armados ilegales.
¿Qué denunció el general Jorge Ricardo Hernández sobre amenazas en su contra?
El excomandante aseguró que recibió amenazas directas atribuidas al ELN después del operativo y que posteriormente experimentó varios traslados y decisiones administrativas que considera inusuales dentro de su carrera militar.
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