Xi Jinping felicita a De la Espriella tras su elección y reafirma compromiso de China con Colombia

El presidente de China, Xi Jinping, se sumó a los líderes internacionales que han felicitado a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de Colombia. A través de una carta fechada el 29 de junio de 2026, el mandatario chino destacó la importancia de la relación bilateral y manifestó su interés en profundizar la cooperación entre ambos gobiernos durante el próximo cuatrienio.

En la comunicación, dirigida al presidente electo, Xi expresó “las sinceras felicitaciones” en nombre del Gobierno y del pueblo chino por su triunfo en las urnas.

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El mandatario asiático recordó que China y Colombia mantienen una Asociación Estratégica y resaltó que, durante los 46 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, los vínculos “han pasado la prueba de las vicisitudes internacionales y siempre han mantenido un buen ímpetu de desarrollo”, con avances en la confianza política, el intercambio entre ambos pueblos y la cooperación en la iniciativa de la Franja y la Ruta.

Asimismo, Xi Jinping manifestó su disposición para fortalecer los lazos bilaterales durante el gobierno de De la Espriella. “Al otorgar alta importancia al desenvolvimiento de las relaciones sino-colombianas, estoy dispuesto a trabajar junto con usted para profundizar en mayor medida los intercambios y la cooperación binacionales en los diversos ámbitos y orientar la Asociación Estratégica China-Colombia a subir nuevos peldaños, en mayor beneficio de ambos pueblos”, escribió en la carta compartida por Zhu Jingyang, embajador de la República Popular China en Colombia.