Joven colombiano fue hallado sin vida en Brasil tras 10 días desaparecido: su familia pide ayuda para la repatriación

La búsqueda de Iverth Samuel Bonilla Arias, un joven colombiano de 22 años reportado como desaparecido en Brasil, terminó en tragedia. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el estado de Paraná, luego de diez días en los que sus padres intentaron dar con su paradero.

Bonilla, quien se encontraba de visita en Brasil y no conocía bien la ciudad, había salido de la vivienda donde se hospedaba, en el barrio Vila C. Nova de Foz do Iguazú, el lunes 13 de octubre, alrededor del mediodía.



Según la información entregada por la familia, dejó su celular y documentos en casa. Por lo tanto, los padres del joven viajaron por su propia cuenta a Brasil para investigar lo sucedido con su hijo.

La desaparición fue difundida por su padre, Fabián Bonilla, quien publicó un video en TikTok para pedir apoyo de ciudadanos y autoridades de Brasil, Argentina y Paraguay, considerando la ubicación fronteriza de Foz do Iguazú.