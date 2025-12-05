x

Juan Carlos Pinzón confirma que participará en la gran consulta interpartidista para las elecciones de 2026

El exministro y exembajador manifestó contar con el aval y coaval de los partidos Oxígeno y Alianza Democrática Amplia (ADA).

    El precandidato Juan Carlos Pinzón confirmó su participación en la consulta interpartidista de 2026. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA ECHEVERRI
El Colombiano
hace 14 horas
bookmark

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón Bueno anunció este viernes que participará en la gran consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026. El exministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos afirmó, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que lo hará por los partidos Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, y Alianza Democrática Amplia (ADA), del cual también cuenta con aval.

“De acuerdo con los partidos que avalan y coavalán mi candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la Consulta Popular Interpartidista del 8 de marzo de 2026”, se lee en la publicación.

Lea también: Video | “No me vaya a mandar a matar”: el agarrón entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en debate sobre infiltraciones de ‘Calarcá’

Pinzón expresó que su idea es construir una “Gran Coalición Democrática” en el marco de este proceso electoral a fin de proteger las instituciones y los derechos de las familias.

“Esta consulta es indispensable. Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia un narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país. Los colombianos quieren unidad. Los colombianos quieren un rumbo claro. Este es el momento de unirnos. Aquí está clara mi voluntad y mi decisión. Unámonos por Colombia”, concluyó.

Juan Carlos Pinzón es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas de la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton. Fue embajador de Colombia en Estados Unidos entre 2015 y 2017, y nuevamente entre 2021 y 2022 durante el gobierno de Iván Duque.

En esta consulta aún no se tiene un número exacto de precandidatos. En la consulta del Pacto Histórico, el ganador fue Iván Cepeda, miembro del Polo Democrático Alternativo.

Siga leyendo: Influencers, novatos y caras conocidas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia

