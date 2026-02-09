Opositor Guanipa fue secuestrado horas después de ser liberado en Caracas

Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor venezolano, llevaba apenas unas horas en libertad tras permanecer casi un año preso, cuando fue nuevamente detenido por militares del régimen, según denunció su familia. De acuerdo con los informes, un grupo de al menos diez personas armadas lo interceptó en Caracas y lo retuvo nuevamente.

En la denuncia se detalló que los vehículos involucrados en el secuestro fueron un Toyota Corolla plateado, un Range Rover blanco y un Renault Symbol. “Exigimos fe de vida inmediata y su liberación”, reclamaron desde su equipo.

Horas antes, la Fiscalía venezolana había solicitado la detención de Guanipa, argumentando que el dirigente había violado las condiciones de su excarcelación. El Ministerio Público había indicado que las medidas cautelares estaban sujetas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y había pedido a los tribunales que se le impusiera arresto domiciliario.

Guanipa había salido de prisión a comienzos de la tarde del domingo tras varios meses detenido bajo cargos que su movimiento político considera arbitrarios. Tras su excarcelación, recorrió en motocicleta varios centros de detención en Caracas, donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa.

Guanipa es uno de los dirigentes opositores de mayor jerarquía aún detenido. Su excarcelación anticipaba la aprobación, de una ley de amnistía general que, en teoría, debería traducirse en la liberación de todos los presos políticos.

Otros dirigentes cercanos a María Corina Machado también fueron excarcelados, y la ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, confirmó 35 liberaciones adicionales el domingo, sumando cerca de 400 desde el 8 de enero, cuando Delcy Rodríguez anunció el primer proceso de excarcelaciones tras asumir el poder luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.