¿Exportar energía y traer gas? No cuadran los anuncios de Petro tras reunirse con Trump

Luego de la reunión sostenida en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Gustavo Petro ofreció una rueda de prensa en la que planteó una ambiciosa visión energética para Colombia, ligada a la transición hacia energías limpias y a una eventual reactivación económica de Venezuela.
El mandatario habló de exportar energía eólica y solar, hidrógeno verde y de traer gas venezolano al país. Sin embargo, expertos del sector y fuentes del propio Gobierno advirtieron que varias de esas afirmaciones no son viables en los términos ni en los tiempos planteados.
