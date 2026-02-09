x

Así suena Dime que sí, la última canción que grabó Yeison Jiménez antes de morir en accidente aéreo

El equipo musical de Jiménez publicó la canción Dime que sí.

    Publicaron la última canción que Yeison Jiménez grabó en compañía de su productor, Georgy Parra Salvaje. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El equipo del artista musical Yeison Jiménez publicó la última canción que grabó el cantante antes de perder la vida hace un mes en un accidente de avión ligero cuando viajaba del aeropuerto de Paipa (Boyacá) con destino al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, en el marco de su gira musical.

Le puede interesar: Ellos son los integrantes del equipo de trabajo que acompañaba a Yeison Jiménez en la avioneta

El equipo de redes del artista publicó ahora la última canción grabada por Jiménez, titulada Dime que sí, que ya cuenta con más de 700 mil reproducciones.

Esta fue publicada junto con fragmentos de videos en los que el cantante la grababa en compañía de su productor, Georgy Parra Salvaje, quien contó con la autorización de la familia para difundirla en la plataforma de YouTube.

Además, algunas imágenes del video musical fueron creadas con inteligencia artificial para reforzar el concepto o la idea que el artista tenía para esta obra musical. “Ha sido bastante complejo porque por estos días íbamos a grabar el video de ‘Dime que sí’, pero no alcanzamos”, expresó el equipo.

¿De qué trata Dime que sí?

Esta nueva canción trata del sentimiento y los deseos de un hombre hacia una mujer, a quien invita a tener una vida amorosa juntos. Cómo hago pa´ decirle que usted me gusta mucho. Este deseo que yo siento por su piel me está quemando”, se escucha en un fragmento.

“Cómo decirle que no al corazón. A la conciencia es mejor no hacerle caso. Que nos importa si perdemos la razón. Cierra tus ojos el secreto es de los dos”, continúa.

“Y si te toco por debajo de la mesa.Y sin querer yo cometo una imprudencia. Y si bailando yo me acerco demasiado. Y un besito esquineado. Prepárate mi amor, que esta noche es de los dos”, concluye el coro.

El accidente causó un profundo dolor entre los seguidores del cantante, originario de Manzanares (Caldas) no solo por la gravedad del suceso, sino también porque murieron los integrantes de su equipo de trabajo, conformado por el capitán Fernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.

Siga leyendo: Video | “Oren por mi papá”: el desgarrador último adiós de la hija menor de Yeison Jiménez en su homenaje en Bogotá

