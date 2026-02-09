Así suena Dime que sí, la última canción que grabó Yeison Jiménez antes de morir en accidente aéreo

El equipo del artista musical Yeison Jiménez publicó la última canción que grabó el cantante antes de perder la vida hace un mes en un accidente de avión ligero cuando viajaba del aeropuerto de Paipa (Boyacá) con destino al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, en el marco de su gira musical.

El equipo de redes del artista publicó ahora la última canción grabada por Jiménez, titulada Dime que sí, que ya cuenta con más de 700 mil reproducciones.

Esta fue publicada junto con fragmentos de videos en los que el cantante la grababa en compañía de su productor, Georgy Parra Salvaje, quien contó con la autorización de la familia para difundirla en la plataforma de YouTube.