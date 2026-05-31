“Increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de homofobia, machismo e irresponsabilidad”: Oviedo

Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, fueron una de las duplas perdedoras en la contienda presidencial. Tras conocerse los resultados, el partido que los respaldaba, el Centro Democrático, anunció su apodo a uno de los punteros: Abelardo de La Espriella. Sin embargo, Oviedo se desligó de aquella postura.

”Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar”, dijo, y agregó que aún no ha tomado una decisión sobre a quién apoyar.

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