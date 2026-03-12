¿Asustados? Reacciones del petrismo a la escogencia de Oviedo como fórmula de Paloma Valencia

La designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia provocó reacciones inmediatas desde sectores del Pacto Histórico, que intentan ubicar al exdirector del DANE dentro del espectro político cercano al uribismo. Tras la escogencia de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, diferentes figuras del petrismo arremetieron contra el exdirector del DANE. Entre sus argumentos comunes estuvo tildarlo de “uribista”, pese a que Oviedo ha dicho no ser “de Uribe, de Petro, ni de nadie”. Lea también: “Bienvenido, señor vicepresidente”: Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula

¿Qué figuras del petrismo criticaron a Oviedo?

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y jefa de debate de Iván Cepeda, respondió a un trino del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, en el que este celebró la escogencia de Oviedo como un reflejo de que “Paloma Valencia quiere un país para todos los colombianos, en el que todos quepan, respetando las diferencias de opinión...”. Ante eso, Pizarro criticó la escogencia diciendo que Valencia “quiere un país de élites, de tecnócratas y neoliberales que gobiernan desde el centralismo bogotano”:

También se sumó la recién reelegida senadora Martha Peralta, salpicada por las menciones de su nombre en el caso de los carrotanques de la UNGRD. Según testimonios de algunos imputados del caso, como Olmedo López, Peralta presuntamente habría coordinado reuniones con funcionarios de la UNGRD y congresistas para obtener votos positivos en reformas propuestas por el gobierno Petro.

“Se los dije. ¿Cuál centro? Oviedo será la fórmula vicepresidencial de la Consulta de Álvaro Uribe. Pero es que no sorprende. Oviedo siempre ha sido uribista y de derecha (...) ¿En serio se sorprenden que haya aceptado? No se dejen engañar. Hay que vencer el uribismo”, trinó Peralta a través de su cuenta de X.

El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien saltó del barco de la consulta del Frente por la Vida cuando se le negó la participación a Iván Cepeda, también encasilló a Oviedo como alfil del expresidente Uribe: “Votar por Oviedo era votar por Uribe. Lo advertí antes de elecciones y hoy se cumple: fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia”. Los pronunciamientos venían desde antes, cuando Oviedo punteó en la conversación digital justo antes de la Gran Consulta. El cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero había dicho que “votar por Oviedo es votar por Uribe”, a lo que el mismo Oviedo respondió “Periodicazo para ti por polarizar. Yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro. Yo soy de mi mamá”.

Tras ese primer intercambio, Quintero volvió a pronunciarse en la misma red social y cuestionó nuevamente la postura política de Oviedo. “Muy lindo y todo pero esa no es la consulta de tu mamá sino la de Uribe. Periodicazo para ti por tratar de engañar a la gente”, escribió el exalcalde. Luego, Oviedo volvió a reaccionar: “Con mi mamá no te metas. Ella sí es una cosa seria. Suerte mañana... y que te gane un rayo. Vota Oviedo”, publicó.

¿Cómo ha respondido Oviedo a los señalamientos?

Oviedo reiteró este miércoles que él llegaba a conformar “una nueva coalición de nueve movimientos ciudadanos y partidos políticos (...) Paloma Valencia representando a su partido Centro Democrático y Juan Daniel Oviedo representando al centro político que queremos construir con esfuerzo, hablando con la verdad y hablando claro”. Y agregó que “una coalición es un ejemplo claro de sumar entre distintos. Sabemos que es difícil porque la gente está desconfiada de la política y piensa que juntarse entre los politicos es hablar igual que se les pegue la doctrina ideologica o el uribismo o todos los apellidos que han querido porque ahora tengo uno nuevo, me dicen santista, cuando de verdad soy de mamá”. Lea también: Uribe interviene en disputa entre Paloma y Oviedo: “No cometan el error de atacarla por mis errores”

Oviedo: un outsider que incomoda en la competencia electoral

Para analizar la reacción de los sectores petristas a la designación de Oviedo, EL COLOMBIANO habló con Néstor Julián Restrepo, doctor en Política, Comunicación y Cultura y profesor de la Universidad EAFIT: “Es un juego de desestímulo a la imagen política de Oviedo, quien es un outsider. Ellos tienen una característica y es que no tienen definido un rasgo ideológico. Además es un tecnócrata: trabajó en el DANE, sabe manejar los datos y las cifras. Y la reacción de este sector busca desestimar para que los indecisos no se inclinen por él porque crean que es una opción diferente al uribismo o al petrismo. Es una lógica de desestimar la narrativa para no perder votos”, aseguró.