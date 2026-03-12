“Veo a un país con un potencial extraordinario que está esperando a ser liberado”: David Vélez, CEO de Nubank

El CEO de Nu Holdings, David Vélez, fue reconocido como el Empresario del Año en su vigésima tercera edición, galardón que fue entregado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El empresario destacó durante su intervención el potencial que ve en Colombia y las necesidades en torno al acceso al sistema financiero. Como casi todos los casos de éxito, la creación de Nu en 2013 surgió de una necesidad. Vélez identificó en el sistema financiero la urgencia de simplificar procesos y eliminar la burocracia a la hora de abrir una cuenta bancaria. Por eso el objetivo era claro: ofrecer servicios financieros digitales, accesibles y sin la burocracia de la banca tradicional. Ahora, más de una década después, el magnate no solo consolidó su negocio en México, Brasil y Colombia, sino que recientemente obtuvo la licencia para operar en Estados Unidos. Estos logros, en conjunto con la revolución digital de la plataforma de servicios financieros, fueron los hitos que lo consagraron como el Empresario del Año 2025. Lea también: Trump ha sido “positivo” para el sector financiero en EE.UU., dice David Vélez, CEO de Nubank En su discurso, Vélez destacó la relevancia del sector privado para hacer país y para avanzar en los sistemas más importantes que mueven al mundo, entre ellos el financiero. Habló sobre las oportunidades que tiene Colombia para avanzar y estar en la cabeza del sector, pese a las regulaciones a las que se enfrenta; por ello aseguró que ve un país “con un potencial extraordinario que está esperando ser liberado”. “Ese es el motor. Esa es la apuesta. No un plan de gobierno. No un subsidio. No un decreto. Son ustedes. Somos nosotros. Es el sector privado colombiano, operando con libertad, compitiendo con integridad y creando valor para la sociedad”, afirmó el empresario. Sin embargo, aseguró que el verdadero poder transformador no está en una empresa o en un empresario, sino en un ecosistema. “Está en millones de colombianos que entienden que pueden ser protagonistas de su propia historia económica. Que no necesitan pedir permiso para crear. Que no necesitan esperar a que un gobierno resuelva lo que ellos pueden resolver más rápido, más eficientemente y con mayor impacto. Que se vean como actores empoderados y dueños de su destino”.

En cuanto a la percepción que se tiene a veces sobre ciertos sistemas económicos, el CEO de Nu Holdings, señaló que no es solo una costumbre que tiene este país, sino que es recurrente que se culpe al capitalismo por las fallas que hay en las economías, “pero cuando se examina con cuidado, se descubre que en la enorme mayoría de los casos la falla no es del capitalismo, sino la ausencia de él y el exceso de regulación”. “Es la captura del Estado por intereses privados. Es el proteccionismo que defiende a los incumbentes a costa de los consumidores. Las fallas que atribuimos al libre mercado son casi siempre fallas de un mercado que no es lo suficientemente libre”, comentó. En ese sentido, el fundador de Nu Holdings aclaró que esto no significa que el Gobierno no tenga un rol esencial en la economía, especialmente en garantizar el Estado de derecho, proteger los derechos de propiedad, hacer cumplir los contratos e invertir en educación e infraestructura. “Pero la creación de valor, la innovación, el empleo, la solución a los problemas concretos de la gente; eso viene del sector privado. Viene de millones de personas que cada día deciden emprender, trabajar, competir, servir”.

Por eso insistió en la importancia del capitalismo dentro del ecosistema financiero y, ante la desconfianza que genera en algunos sectores, mencionó como ejemplo la tasa de usura, que -según explicó- fue concebida para proteger a los consumidores más vulnerables de tasas de interés abusivas. “La intención es noble. Pero los resultados son devastadores”. “Hoy, 65% de los colombianos no puede acceder a un crédito formal. Más de 11 millones de personas se ven obligadas a recurrir al gota a gota, un sistema ilegal donde los prestamistas cobran tasas promedio de 380% anual a personas y de 666% a empresas. Eso es más de 23 veces la tasa de usura legal. Y estos colombianos quedan completamente desprotegidos: sin contrato, sin regulación, sin derechos, expuestos a amenazas y violencia”, advirtió. Vélez destacó que la regulación diseñada para proteger a los más vulnerables terminó excluyéndolos del sistema formal y entregándolos a los prestamistas más abusivos que existen. “Es una tragedia de política pública que debería indignarnos a todos”.

Las conquistas de Nu

Como ya lo ha mencionado en varias oportunidades, Nu nace de la frustración por los trámites para abrir una cuenta bancaria, y por ello, junto a Cristina Junqueira y Edward Wible, fundaron en Sao Paulo la plataforma de servicios financieros que hoy cuenta con más de 131 millones de clientes. “En Brasil, cuando Nubank entró al mercado, el sector bancario brasileño era uno de los más concentrados y más rentables del mundo, no porque sirviera bien a sus clientes, sino porque la falta de competencia se lo permitía”, destacó. A propósito de ello, resaltó que el sistema financiero en ese país creció casi el doble entre 2018 y 2026. “Casi la mitad del país fue bancarizado en solo ocho años; 32 millones de esas personas entraron vía Nubank al sistema por primera vez, y 28 millones de personas obtuvieron su primera tarjeta de crédito con nosotros”.