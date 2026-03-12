Un vistazo al Samsung Galaxy S26: el celular que usa inteligencia artificial para anticiparse a tus tareas

Con el lanzamiento del Galaxy S26, Samsung parece afrontar el mercado de este año con la premisa de que la inteligencia artificial debe dejar de ser una herramienta de consulta para volverse una infraestructura invisible que ayude al usuario 24/7.
Tras probar el dispositivo varios días por cortesía de la marca, la sensación es que el sistema busca anticiparse a las tareas diarias. En entrevista con EL COLOMBIANO, Juliano Vingilis, director regional de Producto de Samsung, define este salto como el paso de una IA reactiva a una agéntica.