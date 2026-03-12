¿En dónde está Miguel Polo Polo? No aparece desde su fracaso en elecciones

Desde las elecciones legislativas del 8 de marzo, el nombre del exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo sigue siendo un tema de conversación pero esta vez no por alguna de sus habituales controversias, sino por su ausencia. Tras perder su curul afro en el Congreso, el político no ha publicado mensajes ni en X ni en Instagram, un silencio que ha despertado burlas, críticas y especulaciones. En contexto: Miguel Polo Polo, Laura Gallego, El Itagüiseño y el Nuevo Liberalismo dentro de los “quemados” a la Cámara El político cartagenero buscaba reelegirse en la circunscripción especial afro para el periodo 2026-2030, pero quedó en cuarto lugar con poco más de 40.000 votos, resultado que lo dejó fuera del Congreso. Su derrota se produjo cuatro años después de haber llegado a la Cámara en 2022 con cerca de 40.000 sufragios, en una elección que ya entonces había generado dudas.

La ausencia del excongresista en redes llamó la atención porque su actividad digital había sido constante durante su paso por la política. De hecho, parte de su notoriedad pública se construyó precisamente a través de publicaciones polémicas y confrontaciones con otros actores políticos. Lea aquí: ¿Cómo les fue a los influencers aspirantes al Congreso? Los que ganaron y los que se quemaron Uno de los episodios que avivó la incertidumbre sobre su “paradero” fue el mensaje publicado por Juan José Lafaurie, abogado e hijo de la senadora María Fernanda Cabal, quien escribió en X: “Han pasado 65 horas”. El comentario, interpretado como una burla hacia el silencio de Polo Polo tras su derrota electoral, fue leído también como un ajuste de cuentas político.

La relación entre Polo Polo y Cabal había sido cercana durante años. La senadora fue una de sus principales impulsoras cuando inició su carrera política y lo apoyó en su llegada al Congreso. Sin embargo, el vínculo se fracturó cuando el representante decidió no respaldar su aspiración presidencial y optó por apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

La ruptura fue pública. Cabal llegó a calificar la decisión como un acto de “deslealtad”, mientras que Polo Polo respondió en su momento que la gratitud “no puede ser eterna”.

A la polémica política se sumaron las reacciones tras los resultados electorales. El nuevo representante de la curul afro, Óscar Benavides - quien obtuvo más de cien mil votos-, celebró la victoria con un discurso crítico contra su antecesor. Siga leyendo: “Sacamos al negro de la cabeza colonizada”: él es Óscar Benavides, el político que arrasó con Polo Polo y se quedó con una curul afro Durante su campaña, el abogado y activista había prometido “sacar a Polo Polo” de ese espacio de representación, argumentando que no representaba a las comunidades afro.

Las redes sociales también revivieron varias de las controversias que marcaron el paso del congresista por el Capitolio. Entre ellas, el episodio en el que retiró y arrojó a la basura una instalación artística con botas que representaban a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, acto que provocó el rechazo de colectivos como las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO).

La Corte Constitucional de Colombia también determinó que mensajes publicados por el representante en redes vulneraron los derechos a la dignidad y al buen nombre de las madres de víctimas de los llamados “falsos positivos”, al considerar que sus comentarios constituían una forma de revictimización. Durante su periodo legislativo, Polo Polo también enfrentó críticas por su estilo confrontacional, sus ataques a instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz y por cuestionamientos sobre su actividad en el Congreso.