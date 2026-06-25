Juez mantiene medida de aseguramiento contra alias Papá Pitufo y niega solicitud de libertad

El Juzgado 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud presentada por la defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, para sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue impuesta el 4 de febrero de 2025. La decisión fue adoptada durante una audiencia en la que el juez concluyó que se mantienen las condiciones que justifican la detención preventiva dentro del proceso que enfrenta por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado, relacionados con una investigación por presunto contrabando.

Marín Buitrago participó de manera virtual en la diligencia desde Portugal, país donde permanece mientras avanza el trámite sobre una solicitud de asilo político y su eventual extradición a Colombia. La defensa argumentó que el procesado ha comparecido a las audiencias desde el exterior, que el caso se encuentra en etapa de juicio con el desarrollo de audiencias preparatorias y que ha manifestado disposición para atender los requerimientos de la justicia, por lo que solicitó reemplazar la medida de aseguramiento por una menos restrictiva. El despacho judicial rechazó esa petición tras acoger los argumentos expuestos por la Fiscalía y las víctimas acreditadas, quienes señalaron que el procesado salió del país y posteriormente buscó obtener asilo político, circunstancias que, según su planteamiento, evidencian un riesgo de no comparecencia y de afectar el desarrollo del proceso penal.

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Juez consideró que persisten los riesgos para el proceso

Durante la audiencia, el juez indicó que continúan vigentes los motivos que dieron origen a la medida de aseguramiento y descartó que existieran nuevos elementos que justificaran su modificación. En su decisión también tuvo en cuenta que Marín Buitrago fue capturado mediante una circular roja de Interpol. Al sustentar la determinación, el juez manifestó: ”El mencionado ha sido aprehendido en virtud de una circular roja de Interpol y no en cumplimiento de una orden de captura nacional. De la misma manera, el peligro de no comparecencia persiste”. La autoridad judicial también concluyó que la permanencia del procesado fuera de Colombia y los elementos presentados por la Fiscalía permiten inferir la posibilidad de interferencia en la actuación penal, por lo que mantuvo vigente la medida de aseguramiento. En caso de concretarse su extradición, Marín Buitrago deberá quedar recluido en un establecimiento carcelario para cumplir la medida impuesta mientras continúa el proceso judicial.

El procesado permanece en Portugal mientras avanza su solicitud de asilo y extradición. Foto: Archivo

Fiscalía sostiene que dirigía una red dedicada al contrabando

La investigación de la Fiscalía señala que Diego Marín Buitrago habría liderado durante varios años una organización dedicada al ingreso de mercancías de contrabando por diferentes puertos del país, principalmente Cartagena y Buenaventura. Según el ente investigador, la estructura habría entregado sobornos a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para facilitar el ingreso de mercancía y evadir los controles aduaneros. Durante las audiencias preliminares, la fiscal del caso afirmó: “La Fiscalía advierte, y puede afirmar con probabilidad de verdad, que Diego Marín Buitrago promovió y financió un pacto ilícito entre varias personas con el propósito de coaccionar a oficiales activos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la DIAN”, dijo la fiscal durante las audiencias preliminares. La representante del ente acusador también sostuvo que los pagos buscaban incorporar a servidores públicos a la organización. En ese sentido, señaló: “Dineros a cambio de lograr su adhesión a la red criminal y que sus servidores públicos realizaran los datos contrarios a sus funciones, como emitir controles aduaneros y favorecer el contrabando de la organización”. De acuerdo con la Fiscalía, los recursos destinados a esos sobornos superarían los mil millones de pesos y habrían sido utilizados para facilitar el ingreso de mercancía de contrabando al país.

Defensa apeló la decisión