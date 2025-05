Así reaccionó Uribe ante la entrega de dinero de Cadena a testigos, según el testimonio de Hernán Cadavid

Ante la relevancia de lo que estaba por comunicar, Cadavid aseguró que le recomendó a Cadena informárselo directamente a Uribe. Ese mismo día, los tres se reunieron en la oficina del congresista.

“En ese encuentro, Cadena le dijo al expresidente: ‘Yo quiero que usted conozca que con esta persona con la que conversé, Carlos Enrique Vélez, hace nueve meses hice un giro de carácter humanitario. Pero tranquilo, presidente, que eso no tiene ninguna connotación ilegal; todo se hizo de manera transparente, por medios electrónicos. Eso también lo puede hacer la Fiscalía. Yo lo he hecho por razones humanitarias, así que no existe ningún problema’”, relató Cadavid ante el juez.