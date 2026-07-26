Juliana Guerrero rompe silencio tras escándalo de corrupción: “Nunca me he reunido con supuestos empresarios para gestionar contratos”

La joven Juliana Guerrero volvió a pronunciarse tras volver a ser noticia tras investigaciones que la vinculan con una de presuntamente integrar, junto con su hermana Verónica Guerrero, una red de tráfico de influencias que habría ofrecido a empresarios la posibilidad de obtener contratos con entidades del Gobierno Nacional a cambio de pagos millonarios.
Guerrero publicó un comunicado por medio de la firma de abogados Alzate Hernández, que la representa legalmente. En el documento difundido en redes sociales, la joven rechaza las versiones que la vinculan con presuntas actuaciones irregulares. Y precisa que durante los últimos meses guardó silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en su contra, pero sostuvo que ese comportamiento no puede interpretarse como una aceptación de las acusaciones.
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En el documento señaló que considera que corresponde a la administración de justicia, y no a los escenarios mediáticos, esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que haya lugar.