“Acá no se puede perder”: el mensaje de Alexis Henríquez a los jugadores de Nacional, a 10 años de la Libertadores

Alexis Henríquez volvió a Atlético Nacional con la ilusión de repetir la historia. En diálogo con EL COLOMBIANO, el histórico capitán habló de su regreso al club, su nueva faceta como asistente técnico y el reto de devolver al verdolaga el protagonismo en Colombia y Sudamérica. Después de retirarse como jugador, ¿cómo nació su interés por convertirse en entrenador? “Cuando me retiré no quería saber nada de fútbol. Fueron muchos años de competencia, de estrés, y sentía que necesitaba alejarme. Todo cambió gracias a mi hermano, que jugaba en un equipo dirigido por Lucas González. Él insistía para que fuera a ver un entrenamiento y cuando finalmente fui me enamoré de la forma en que trabajaba. Me gustó el mensaje, la metodología y empecé a estudiar con él. Asistí a todos los cursos, iba a ver sus partidos y entendí que tenía mucha experiencia como jugador, pero me faltaba aprender a planificar entrenamientos. Lucas me abrió esa puerta y desde ahí comenzó todo”.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de Lucas González? “Transmitía muchas de las cosas que yo admiraba de los mejores técnicos que tuve. Además, es una persona muy preparada, que estudia y se preocupa por la formación. Eso fue lo que me convenció de aprender a su lado”. Lucas contó una anécdota sobre un curso en el que incluso lo expulsó de la clase virtual. ¿Cómo recuerda ese episodio? “(Risas). Es verdad. Yo llegué tarde y no alcancé a conectarme como debía. Él tiene unas normas muy claras: si uno está en clase, tiene que estar realmente en clase. No permite cámaras apagadas ni personas haciendo otras cosas. Cuando vio que no estaba conectado correctamente, simplemente me sacó. Eso habla de su disciplina y de su seriedad”. Antes de llegar a Nacional recibió otras invitaciones para trabajar en el club. ¿Por qué las rechazó? “Porque en ese momento las propuestas eran para trabajar con personas que no conocía y con metodologías con las que no me identificaba. Yo ya había decidido que quería trabajar con Lucas porque conocía su manera de entrenar y estaba convencido de que era el técnico ideal para Nacional”. ¿Qué sintió cuando finalmente recibió el llamado para volver? “Una felicidad inmensa. Yo siempre le decía a Lucas que nuestro sueño tenía que ser Nacional. Cuando me llamó esa mañana, yo tenía el celular en modo avión y le devolví la llamada varias horas después. Cuando me contó la noticia fue una emoción enorme. Después, ponerme otra vez la camiseta de Nacional fue volver a casa, reencontrarme con mucha gente que compartió conmigo y sentir que otra vez se enciende la ilusión de hacer historia”. ¿Con qué Nacional se encontró en comparación con el que dejó como jugador? “Hay muchas cosas nuevas. Hoy existe una estructura más grande, más personas trabajando alrededor del club y un mayor sentido de pertenencia. También hay más trabajo en divisiones menores y muchos jóvenes identificados como promesas. Lo importante es que todos entiendan lo que significa vestir esta camiseta y la responsabilidad que implica”. ¿Cuál cree que debe ser la identidad de este equipo? “Todos tienen que comprender que en Nacional no basta con ganar de vez en cuando. Aquí hay una historia que no se negocia. El equipo debe salir a todas las canchas a representar al club y entender que perder no puede ser algo normal. Si alguna vez se pierde, debe ser porque el rival fue realmente superior”. ¿Cuál será específicamente su función? “Mi trabajo es muy enfocado en los defensores. Durante los entrenamientos les doy información individual sobre cómo proteger la portería, cómo posicionarse y cómo interpretar diferentes situaciones de juego. Durante los partidos también estoy atento a los cambios tácticos del rival para transmitir esa información al cuerpo técnico y a los jugadores. Además, después de cada práctica analizamos con Lucas qué se hizo bien y qué debemos mejorar”.