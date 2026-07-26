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“Acá no se puede perder”: el mensaje de Alexis Henríquez a los jugadores de Nacional, a 10 años de la Libertadores

El 27 de julio de 2016 fue el capitán que alzó la Libertadores, ahora regresó a Nacional con el técnico de Lucas González.

  • Alexis Henríquez fue el capitán del Atlético Nacional que, hace 10 años, protagonizó una gesta histórica para el país al conquistar por segunda vez la Copa Libertadores. FOTO JuaN ANTONIO SÁNCHEZ
    Alexis Henríquez fue el capitán del Atlético Nacional que, hace 10 años, protagonizó una gesta histórica para el país al conquistar por segunda vez la Copa Libertadores. FOTO JuaN ANTONIO SÁNCHEZ
El Colombiano
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hace 3 horas
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Alexis Henríquez volvió a Atlético Nacional con la ilusión de repetir la historia. En diálogo con EL COLOMBIANO, el histórico capitán habló de su regreso al club, su nueva faceta como asistente técnico y el reto de devolver al verdolaga el protagonismo en Colombia y Sudamérica.

Después de retirarse como jugador, ¿cómo nació su interés por convertirse en entrenador?

“Cuando me retiré no quería saber nada de fútbol. Fueron muchos años de competencia, de estrés, y sentía que necesitaba alejarme. Todo cambió gracias a mi hermano, que jugaba en un equipo dirigido por Lucas González. Él insistía para que fuera a ver un entrenamiento y cuando finalmente fui me enamoré de la forma en que trabajaba. Me gustó el mensaje, la metodología y empecé a estudiar con él. Asistí a todos los cursos, iba a ver sus partidos y entendí que tenía mucha experiencia como jugador, pero me faltaba aprender a planificar entrenamientos. Lucas me abrió esa puerta y desde ahí comenzó todo”.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de Lucas González?

“Transmitía muchas de las cosas que yo admiraba de los mejores técnicos que tuve. Además, es una persona muy preparada, que estudia y se preocupa por la formación. Eso fue lo que me convenció de aprender a su lado”.

Lucas contó una anécdota sobre un curso en el que incluso lo expulsó de la clase virtual. ¿Cómo recuerda ese episodio?

“(Risas). Es verdad. Yo llegué tarde y no alcancé a conectarme como debía. Él tiene unas normas muy claras: si uno está en clase, tiene que estar realmente en clase. No permite cámaras apagadas ni personas haciendo otras cosas. Cuando vio que no estaba conectado correctamente, simplemente me sacó. Eso habla de su disciplina y de su seriedad”.

Antes de llegar a Nacional recibió otras invitaciones para trabajar en el club. ¿Por qué las rechazó?

“Porque en ese momento las propuestas eran para trabajar con personas que no conocía y con metodologías con las que no me identificaba. Yo ya había decidido que quería trabajar con Lucas porque conocía su manera de entrenar y estaba convencido de que era el técnico ideal para Nacional”.

¿Qué sintió cuando finalmente recibió el llamado para volver?

“Una felicidad inmensa. Yo siempre le decía a Lucas que nuestro sueño tenía que ser Nacional. Cuando me llamó esa mañana, yo tenía el celular en modo avión y le devolví la llamada varias horas después. Cuando me contó la noticia fue una emoción enorme. Después, ponerme otra vez la camiseta de Nacional fue volver a casa, reencontrarme con mucha gente que compartió conmigo y sentir que otra vez se enciende la ilusión de hacer historia”.

¿Con qué Nacional se encontró en comparación con el que dejó como jugador?

“Hay muchas cosas nuevas. Hoy existe una estructura más grande, más personas trabajando alrededor del club y un mayor sentido de pertenencia. También hay más trabajo en divisiones menores y muchos jóvenes identificados como promesas. Lo importante es que todos entiendan lo que significa vestir esta camiseta y la responsabilidad que implica”.

¿Cuál cree que debe ser la identidad de este equipo?

“Todos tienen que comprender que en Nacional no basta con ganar de vez en cuando. Aquí hay una historia que no se negocia. El equipo debe salir a todas las canchas a representar al club y entender que perder no puede ser algo normal. Si alguna vez se pierde, debe ser porque el rival fue realmente superior”.

¿Cuál será específicamente su función?

“Mi trabajo es muy enfocado en los defensores. Durante los entrenamientos les doy información individual sobre cómo proteger la portería, cómo posicionarse y cómo interpretar diferentes situaciones de juego. Durante los partidos también estoy atento a los cambios tácticos del rival para transmitir esa información al cuerpo técnico y a los jugadores. Además, después de cada práctica analizamos con Lucas qué se hizo bien y qué debemos mejorar”.

¿Cómo maneja la comunicación con los jugadores?

“Yo les hablo como futbolista. Les digo que en ese momento no soy el entrenador sino un jugador más que les transmite su experiencia. Esa cercanía facilita la comunicación y hace que ellos entiendan mejor lo que queremos”.

La afición ha sido muy crítica con algunos jugadores, ¿Cómo manejar esa situación?

“Es normal que el hincha esté molesto cuando se pierde una final. Siempre habrá jugadores señalados. Ellos solo tienen dos caminos: responder en la cancha con rendimiento o buscar otro horizonte. Pero también hay que darles la oportunidad de cambiar la historia. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando llegué a Nacional. Durante seis meses me criticaron mucho porque no rendía como esperaban. Lo único que hice fue trabajar más, cuidarme mejor, descansar mejor y demostrar dentro del campo”.

¿Qué mensaje les envía a esos futbolistas cuestionados?

“Que sean conscientes de la responsabilidad que tienen con el club. Si entienden eso y trabajan, pueden salir adelante. Nosotros estamos aquí precisamente para ayudarlos a recuperar su mejor nivel”.

Se cumplen diez años de la Copa Libertadores de 2016. ¿Qué recuerdos le trae esa conquista?

“Es imposible explicar lo que uno siente al ganar una Copa Libertadores. Para un futbolista sudamericano es lo máximo que puede conseguir con un club. Ahora, con las redes sociales, vuelven a aparecer constantemente los partidos de esa campaña y uno revive todos esos momentos. Imagínese lo que significa también para los hinchas”.

¿Qué necesita Nacional para volver a conquistar una Libertadores?

“Tener claro el objetivo. Eso fue lo que pasó entre 2012 y 2017. Primero nos propusimos ganar tres títulos consecutivos en Colombia y luego enfocarnos en la Libertadores. Todos, desde los dirigentes hasta los jugadores, sabíamos exactamente cuál era el camino. Cuando un club tan grande como Nacional tiene claridad en sus objetivos y todos trabajan en la misma dirección, las posibilidades de volver a ganar son mucho mayores”.

¿Cree que Nacional puede volver a dominar el fútbol colombiano?

“Claro que sí. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para volver a dominar el fútbol colombiano. Nacional tiene una ventaja enorme: todos los jugadores quieren venir a este club porque aquí se juega con estadios llenos, con presión y con la obligación permanente de ganar. Si recuperamos esa identidad y trabajamos unidos, estoy convencido de que podremos volver a conseguir cosas muy importantes”.

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