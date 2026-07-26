“Acá no se puede perder”: el mensaje de Alexis Henríquez a los jugadores de Nacional, a 10 años de la Libertadores

Alexis Henríquez volvió a Atlético Nacional con la ilusión de repetir la historia. En diálogo con EL COLOMBIANO, el histórico capitán habló de su regreso al club, su nueva faceta como asistente técnico y el reto de devolver al verdolaga el protagonismo en Colombia y Sudamérica.
Después de retirarse como jugador, ¿cómo nació su interés por convertirse en entrenador?
“Cuando me retiré no quería saber nada de fútbol. Fueron muchos años de competencia, de estrés, y sentía que necesitaba alejarme. Todo cambió gracias a mi hermano, que jugaba en un equipo dirigido por Lucas González. Él insistía para que fuera a ver un entrenamiento y cuando finalmente fui me enamoré de la forma en que trabajaba. Me gustó el mensaje, la metodología y empecé a estudiar con él. Asistí a todos los cursos, iba a ver sus partidos y entendí que tenía mucha experiencia como jugador, pero me faltaba aprender a planificar entrenamientos. Lucas me abrió esa puerta y desde ahí comenzó todo”.