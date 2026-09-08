La ruta de los títulos falsos de Juliana Guerrero: así se gestó el fraude en la Fundación San José

La entrega de los títulos universitarios que permitieron a Juliana Guerrero acreditar estudios profesionales y tecnológicos para aspirar a un alto cargo en el Gobierno nacional no fue producto de un error administrativo.
La Fiscalía logró establecer que detrás de la expedición de esos documentos estuvo la intervención directa del entonces secretario general de la Fundación Universitaria San José, quien utilizó sus privilegios dentro del sistema académico para autorizar grados que no cumplían los requisitos exigidos por la ley.
De todos los funcionarios que hicieron parte del Gobierno de Gustavo Petro, una de las figuras más cuestionadas ha sido Juliana Guerrero. Su caso generó un amplio debate sobre los límites que pueden alcanzar algunos funcionarios dentro del Estado para acceder a cargos de alta responsabilidad.
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Guerrero aspiró a llegar al Viceministerio de las Juventudes; sin embargo, su nombramiento se frustró después de que se conociera que no contaba con los documentos académicos legalmente requeridos para ocupar ese cargo.
Tras eso, se ha abierto un proceso legal para saber cómo logró alterar sus diplomas. El caso dio un nuevo giro luego de que Luis Carlos Gutiérrez Martínez, entonces secretario del centro educativo superior, aceptara su participación en los hechos mediante un preacuerdo con la Fiscalía.