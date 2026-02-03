¿Le llegó un mensaje para ser jurado de votación? Puede ser una estafa; esto es lo que debe hacer (y lo que no)

Falta un poco más de un mes para las elecciones al Congreso y desde ya hay alertas sobre presuntos fraudes alrededor de los comicios y la labor de los jurados de votación.

En este caso, la Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó por el envío de supuestas citaciones de la Registraduría para ser jurado de votación y obtener sus datos personales. Los mensajes a los que debe hacer caso omiso se leen así, o de manera similar: “Usted ha sido designado (a) como jurado de votaciones para las ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA que se llevarán a cabo el 08 de marzo de 2026. Por favor consulte la fecha y lugar de capacitación”, dice, seguido de un enlace externo. La Registraduría hace un llamado a no abrir enlaces, bloquear el número remitente y verificar directamente en la página del organismo si fue designado jurado de votación.

Consulte aquí si es jurado de votación

Para consultar si es jurado, debe entrar en el siguiente link: https://juradosatipicas.registraduria.gov.co/consultar_jurados.php y digitar su número de cédula en el espacio designado. Luego debe darle clic en “no soy un robot” y, finalmente, en “consultar”. Al lado derecho de la página, la Registraduría le informará si fue elegido. Este sitio web, así como la app ‘aVotar’, son los únicos medios para que los ciudadanos consulten si deben cumplir con esta labor. Puede descargar la aplicación de manera gratuita en Google Play y App Store. Las autoridades hacen un llamado a denunciar en el Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, o llamando a su equipo AIDE al (601) 377 9595, opción 5- extensión 1137.

Jornadas de capacitación