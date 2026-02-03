¿Le llegó un mensaje para ser jurado de votación? Puede ser una estafa; esto es lo que debe hacer (y lo que no)

Falta un poco más de un mes para las elecciones al Congreso y desde ya hay alertas sobre presuntos fraudes alrededor de los comicios y la labor de los jurados de votación. En este caso, la Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó por el envío de supuestas citaciones de la Registraduría para ser jurado de votación y obtener sus datos personales. Los mensajes a los que debe hacer caso omiso se leen así, o de manera similar: “Usted ha sido designado (a) como jurado de votaciones para las ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA que se llevarán a cabo el 08 de marzo de 2026. Por favor consulte la fecha y lugar de capacitación”, dice, seguido de un enlace externo. La Registraduría hace un llamado a no abrir enlaces, bloquear el número remitente y verificar directamente en la página del organismo si fue designado jurado de votación. Para consultar si es jurado, debe entrar en el siguiente link: https://juradosatipicas.registraduria.gov.co/consultar_jurados.php y digitar su número de cédula en el espacio designado. Luego debe darle clic en “no soy un robot” y, finalmente, en “consultar”. Al lado derecho de la página, la Registraduría le informará si fue elegido. Este sitio web, así como la app ‘aVotar’, son los únicos medios para que los ciudadanos consulten si deben cumplir con esta labor. Puede descargar la aplicación de manera gratuita en Google Play y App Store. Las autoridades hacen un llamado a denunciar en el Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, o llamando a su equipo AIDE al (601) 377 9595, opción 5- extensión 1137. De acuerdo con el ente electoral, más de 862.000 jurados de votación fueron nombrados para las elecciones al Congreso el próximo 8 de marzo. Sus capacitaciones se llevarán a cabo a partir del 9 de febrero en Bogotá y posteriormente en el resto del país. Las capacitaciones a los jurados de votación se llevarán a cabo en los horarios de 8:00 a 10:00 a.m., 10:00 a.m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p.m. y 4:00 a 6:00 p.m. Allí, los jurados aprenderán las actividades por cumplir en esta jornada democrática: contar votos, entregar tarjetones, llenar formatos de preconteo y firmar actas en donde se certifique que los resultados de la mesa son certeros. Cometer errores en aquellos procesos podría acarrear sanciones. No asistir a la capacitación acarrea una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes. Para consultar cuándo puede tomar la capacitación, también debe hacerlo a través de la página web de la Registraduría. El servicio de jurado de votación es obligatorio. Quienes sin justa causa no asistan a desempeñar las funcionen o las abandonen podrían ser destituidos del cargo que desempeñan –si son servidores públicos– y quienes no lo sean también deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigente. Se debe tener en cuenta que la Registraduría considera válida la notificación al publicar los listados en lugares públicos, como empresas, entidades o universidades, o en su sitio web. Es decir, el no recibir una notificación no exonera de prestar el servicio como jurado, por lo que se recomienda estar pendiente de la página oficial del ente electoral. En Antioquia fueron designados un total de 115.123 jurados, mientras en Bogotá fueron 129.927. Ahora bien, los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un día compensatorio de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.