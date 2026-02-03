Apple TV destapa sus cartas para 2026: así es su ambiciosa apuesta de series y películas

Severance, Ted Lasso y Pluribus son algunos de los títulos que están en la memoria colectiva como símbolo de éxito, premios y reconocimiento para Apple TV. La plataforma presentó por primera vez sus proyectos 2026 con un evento gigante que contó con la presencia de cerca de 65 actores y más de 12 showrunners, creadores y productores de las mismas quienes hicieron el papel de moderadores de 18 paneles que duraron entre 20 y 30 minutos cada uno.

Rita Cooper Lee, Global Head of comunicaciones and publicity de Apple en el mundo, le dio la bienvenida a este evento a los más de 100 periodistas que llegaron de todas las latitudes. Sus primeras palabras fueron un homenaje a Catherine O’Hara: “Ella inspiró a todos los que tenían la alegría de contemplar su arte y su autenticidad”. El elenco de The Studio no estará presente en este evento.

La primera serie que se presentó fue Monarch: Legado de monstruos, la serie que une a Godzilla y King Kong y que llega a una segunda temporada. La primera entrega sigue a dos hermanos que buscan descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch. La segunda temporada comienza con el destino de esta última y del mundo en juego.

En el panel estuvieron presentes Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons y Anders Holm, quienes hablaron de su acercamiento a estos personajes tan icónicos como Godzilla y King Kong. Kurt Russell contó que tiene un sobrino obsesionado con el tema quien fue de gran ayuda para este papel. La segunda temporada de 10 episodios de Monarch: Legado de monstruos se estrenará globalmente el viernes 27 de febrero. El primer episodio será seguido por un episodio cada viernes hasta el 1 de mayo.