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Iván Cancino pidió investigar cambios en el manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La publicación de una resolución que modificaba los perfiles académicos, los núcleos básicos del conocimiento y las funciones específicas de algunos empleos de la ANDJE generó inquietudes por parte de Iván Cancino, quien pidió suspender su aplicación para que los cambios fueran revisados por el gobierno entrante.

  • Ministro de Justicia designado, Iván Cancino, cuestionó cambios en el manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado FOTO: U. Externado
    Ministro de Justicia designado, Iván Cancino, cuestionó cambios en el manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado FOTO: U. Externado
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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Iván Alfonso Cancino González, ministro de Justicia designado por el presidente entrante Abelardo de la Espriella, cuestionó la publicación de la Resolución 468 del 23 de julio de 2026, mediante la cual se ajustaron los perfiles académicos y las funciones específicas de algunos empleos en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

Durante el proceso de empalme se encontró que, si bien la modificación no altera la clasificación ni el nivel jerárquico de los empleos, sí introduce cambios en los perfiles académicos, los núcleos básicos del conocimiento y las funciones específicas. Según Cancino, estas modificaciones deben ser revisadas bajo estrictos estándares de transparencia para evitar posibles afectaciones al principio de legalidad.

Lea también: Nuevo MinJusticia pide a la Agencia Jurídica frenar contratos por $4.000 millones antes del cambio de Gobierno

“En un proceso de empalme, resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público, evitando cualquier riesgo de direccionamiento de perfiles o ‘amarre’ de cargos”, enfatizó Cancino.

Esta no es la única solicitud que Cancino ha realizado frente a la ANDJE. Hace poco pidió a César Palomino, director de la entidad, aplazar las decisiones de contratación relacionadas con 48 procesos que sumaban $4.379 millones en la vigencia actual y que, con compromisos de vigencias futuras, llegarían a unos $6.402 millones.

Además, pidió que en un plazo de tres días se entregue el listado completo de los procesos que serán estudiados, con detalles sobre el objeto de cada contrato, su cuantía, modalidad de selección, disponibilidad presupuestal, la existencia de vigencias futuras y los estudios que justifican la necesidad de adelantar esas contrataciones antes de la posesión del nuevo Gobierno.

En una carta dirigida a Palomino, el ministro Cancino señaló que esta información fue puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República para que, en caso de considerarlo pertinente, ejercieran funciones preventivas y disciplinarias ante eventuales irregularidades.

Iván Cancino pidió investigar cambios en el manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Frente a las modificaciones establecidas en la Resolución 468, el ministro designado también anunció que impartió instrucciones a Germán Calderón España, director designado de la ANDJE y líder del equipo anticorrupción del empalme.

La directriz consiste en realizar de manera inmediata un estudio técnico y de legalidad sobre la Resolución mencionada y, en caso de encontrar mérito suficiente, interponer las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar ante las autoridades competentes.

El objetivo de todo esto, según el gobierno entrante, consiste en salvaguardar los principios de moralidad administrativa y garantizar la correcta gestión de los recursos públicos.

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Preguntas y respuestas

¿Qué cambió la Resolución 468 de 2026 en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?
La Resolución 468 modificó los perfiles académicos, los núcleos básicos del conocimiento y las funciones específicas de algunos empleos de la ANDJE. Según la información de la noticia, los cambios no alteraron la clasificación ni el nivel jerárquico de esos cargos.
¿Por qué Iván Cancino cuestionó la Resolución 468 de la ANDJE?
Iván Cancino cuestionó la resolución porque considera necesario revisar técnicamente sus modificaciones para garantizar el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público y evitar un posible direccionamiento de perfiles o “amarre” de cargos.
¿Qué significa que puedan “amarrar” cargos en la ANDJE?
En este contexto, el término se refiere al riesgo de establecer perfiles o requisitos que puedan favorecer de manera indebida a determinadas personas para ocupar empleos públicos. Cancino pidió revisar los cambios precisamente para descartar ese tipo de direccionamiento.
¿Qué contratos de la ANDJE pidió aplazar Iván Cancino?
Cancino pidió aplazar decisiones de contratación relacionadas con 48 procesos que sumaban $4.379 millones en la vigencia actual y que, incluyendo compromisos de vigencias futuras, alcanzarían aproximadamente $6.402 millones.
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