Líder estudiantil fue apuñalado en la Universidad Nacional de Bogotá: “a quien piensa diferente lo tildan de facho”

En la noche del miércoles 29 de julio, el campus de la sede Bogotá de la Universidad Nacional fue escenario de un ataque violento que dejó a tres estudiantes heridos, entre ellos el representante estudiantil Kevin Arriguí. Todo habría comenzado cuando Arriguí y un grupo de compañeros intentaban retirar una pancarta instalada cerca de una de las entradas del campus, en inmediaciones del edificio de Ciencias Agrarias. En ese momento, un grupo de encapuchados los rodeó y atacó a golpes, con botellas y con armas cortopunzantes. Lea también: Ministra designada Viviane Morales envía carta para atajar la última movida de Petro en la Universidad Nacional

Arriguí terminó en el suelo cerca del edificio de Ciencias Agrarias. Recibió múltiples puñaladas; Él mismo aseguró que la chaqueta de cuero que llevaba puesta le evitaría heridas más graves. Otro de los tres jóvenes agredidos deberá permanecer bajo observación médica durante 40 días por la gravedad de sus lesiones. Arriguí recibió el alta ayer, con una incapacidad de siete días, pero su entorno describe su estado emocional como delicado y ya evalúa sacarlo de la ciudad por seguridad, según conocieron varios medios. La Fiscalía y el CTI ya acudieron al campus para recoger material probatorio, y existirían videos del ataques incorporados como prueba bajo cadena de custodia.

Un hostigamiento que no era nuevo

El episodio no sorprendió a quienes siguen de cerca la situación de Arriguí. El joven se ha convertido en una de las voces más visibles de oposición al proceso conocido como la “constituyente universitaria”, impulsada para reformar el gobierno de la institución. Esa postura, dijo a El Tiempo, le costó ser señalado como “facho”. "Yo vengo ejerciendo el liderazgo universitario en la Nacional desde hace varios meses. Pero a quien piensa diferente lo tildan de facho o lo agreden. Dentro de eso, he recibido agresiones violentas, excluyentes y constantes hostigamientos y acoso", dijo a ese medio. Han sido pancartas y grafitis dentro del campus las que lo señalan con ofensas y hasta había recibido amenazas contra su vida. Conozca: “Muerte al facho”: Denuncian amenazas en la U. Nacional durante “constituyente universitaria”

Cabe señalar que en mayo pasado, la Rectoría informó que entre 2024 y 2026 se documentaron 25 casos de violencia en las seis sedes universitarias. De acuerdo con el equilibrio de la institución, los informes involucran a 11 estudiantes, siete docentes y siete trabajadores administrativos. El informe institucional reseñó la situación de la estudiante Valentina Andrade, quien denunció haber recibido amenazas a raíz de su participación y posturas en la comunidad universitaria. Asimismo, se incluyeron señalamientos al representante estudiantil Kevin David Arrigui ya Gabriel Alejandro Gutiérrez Franco, este último blanco de mensajes intimidatorios y expresiones de odio. Por esos mismos días, Kevin Arriguí anunció la radicación de una solicitud urgente ante los grafitis pintados en la sede de Bogotá contra el estudiante Gabriel Gutiérrez, las cuales contenían expresiones como: “Nazi, sigue a tu líder y mátate (acompañado de un corazón)”, “los nazis muertos son inofensivos” y “Gabriel Gutiérrez, te estamos buscando, nazi de mierda”. Ya el pasado 14 de julio, dos semanas antes del apuñalamiento, el profesor Diego Torres había hecho público un video en el que se veía a Jaime Salamandra, integrante de Sintraunal, agrediendo a Kevin, quien lo estaba grabando.

Tras el ataque, Torres dijo que “las personas que los agredieron (a Kevin y otros dos estudiantes) eran presuntamente miembros de la universidad”. Confirmó que han sido reiteradas las agresiones contra Kevin por “hacer y denunciar hechos probados (...) Toda mi solidaridad con Kevin y con las personas que fueron agredidas”, desintegró el profesor. El rector José Ismael Peña Reyes rechazó públicamente los hechos de violencia. Sostuvo que ninguna diferencia justificaba la violencia y que, desde que se conocieron los hechos, la administración activó los protocolos institucionales de atención a las víctimas, resguardo de la información y los actos urgentes necesarios para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. El comunicado, respaldado también por la vicerrectoría de sede, expresó solidaridad con los afectados y sus familias y el compromiso de acompañarlos en el proceso.

La versión de Sintraunal

El sindicato de trabajadores Sintraunal, por su parte, envió un comunicado en el que “explica” el hecho con otra lectura. La organización señaló que un grupo de personas con el rostro cubierto había atacado su propaganda sindical esa misma noche, dejando mensajes difamatorios en paredes y pisos de la sede. Según su relato, entre los responsables de ese ataque a su material estaría el propio Kevin Arriguí, a quien señalaron de portar un arma cortopunzante con la que habría herido a un estudiante que intentó quitarle la capucha e identificarlo. El sindicato enmarca el episodio dentro de lo que describe como una “escalada de prácticas de extrema derecha” dentro de la universidad, orquestada —dice— desde cuentas y canales que buscarían desprestigiar a sus dirigentes con señalamientos de corrupción y otros delitos. Sintraunal, en cambio, pide a la administración universitaria abrir investigaciones disciplinarias contra quienes atacaron su material, sin considerar que personas quedaron heridas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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