“Muerte al facho”: Denuncian amenazas en la U. Nacional durante “constituyente universitaria”

La Universidad Nacional de Colombia encendió las alertas tras revelar una serie de amenazas, actos de intimidación y episodios de violencia que han afectado a integrantes de su comunidad académica en distintas regiones del país. La Rectoría informó que entre 2024 y 2026 se documentaron 25 casos en seis sedes universitarias: situación que llevó a reforzar las medidas de protección y acompañamiento institucional. Según el balance entregado por la institución educativa, las situaciones reportadas involucran a 11 estudiantes, siete docentes y siete trabajadores administrativos. De ese total, nueve hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, mientras otros permanecen bajo investigación con apoyo de entidades estatales encargadas de la protección y defensa de derechos. Le puede interesar: Tensiones en la Nacional: ¿por qué llenaron la universidad de pancartas contra Petro y Juliana Guerrero? Entre los casos mencionados por la Universidad aparece el de la estudiante Valentina Andrade, quien aseguró haber recibido amenazas debido a su participación y opiniones dentro de la comunidad universitaria. También fueron señalados hechos contra el representante estudiantil, Kevin David Arrigui, y Gabriel Alejandro Gutiérrez Franco, quien habría sido blanco de mensajes intimidatorios y discursos de odio.

“Valentina Andrade, estudiante de la Universidad Nacional, fue amenazada por ejercer su derecho a participar. Eso es inaceptable. La Universidad está con ella, activa sus rutas de protección y acompañará todas las denuncias ante las autoridades competentes”, mencionó al respecto el rector de la institución, José Ismael Peña.

Andrade ha manifestado su apoyo al proceso de la llamada “constituyente universitaria” y al candidato presidencial Iván Cepeda, su rechazo a la Rectoría de Peña —quien regresó al cargo después de que el Consejo de Estado determinara que la elección de Leopoldo Múnera fue ilegal— y su participación activa en la Mecun (Mesa Constituyente Universitaria). Entre tanto, el representante Arrigui ha sido una voz activa en la universidad en contra de ese proceso “constituyente”. En su rol ha confrontado hasta al viceministro de Educación, Ricardo Moreno, pues considera que ese camino pone en riesgo la autonomía universitaria. El reporte institucional además incluyó denuncias relacionadas con Alejandro Ramírez Díaz, quien presuntamente fue perseguido y hostigado en la Facultad de Ingeniería, así como situaciones que afectaron a Valentina Muñoz Samboni en Bogotá y a Jesús Daniel Mieles Amaris en la sede Palmira. Amplíe la noticia: ¿Qué es la “constituyente universitaria” de la Universidad Nacional?

Vale recordar que el pasado 6 de mayo, el docente y exrepresentante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU), Diego Torres, mostró en sus redes sociales los grafitis que pintaron en las paredes cerca a su oficina en la sede de Bogotá. “Fuera Torres”, “Torres re hpta”, “fuera paras”, “fuera Torres” y “muerte al facho”.

Por esas fechas, Kevin Arriguí anunció que radicó una solicitud urgente por los grafitis que se pintaton en las paredes de la sede de Bogotá contra el estudiante Gabriel Gutiérrez. Los mensajes contra él decían: “Nazi, sigue a tu líder y mátate (acompañado de un corazón)”, “los nazis muertos son inofensivos” y “Gabriel Gutiérrez, te estamos buscando, nazi de mierda”.

La “Constituyente Universitaria” fue un proceso iniciado durante la Rectoría ilegal de Múnera (2024–2025) y está orientado a realizar reformas educativas dentro de la institución, luego de ser avalada por el CSU. Entre esas se encuentran la revisión de cómo se conforman y funcionan los cuerpos colegiados; replantear los mecanismos para elegir autoridades académicas, como el rector; establecer nuevas formas de participación; fortalecer la cultura política dentro del campus, y reconocer formalmente a las organizaciones de la comunidad universitaria.

La Universidad también advirtió sobre episodios registrados en las sedes de La Paz y Caribe. Entre ellos se encuentra el caso de un estudiante indígena amenazado por medios digitales y el de otro joven que tuvo que abandonar su territorio ante posibles presiones de reclutamiento forzado atribuidas al ELN. Asimismo, un estudiante admitido decidió salir de San Andrés por temor a los riesgos asociados con asistir a clases. En su pronunciamiento, la Rectoría enfatizó que detrás de cada caso existe una historia de vida que merece garantías y protección. La institución indicó que varios docentes han sido objeto de amenazas relacionadas con el ejercicio de la libertad de cátedra y la expresión de posturas críticas al interior de la universidad. Frente a esta situación, la administración universitaria aseguró que ha puesto en marcha mecanismos de atención integral que incluyen apoyo psicosocial, orientación jurídica, rutas de denuncia y medidas de seguridad física. En algunos casos, estas acciones han implicado traslados entre sedes para salvaguardar la integridad de las personas afectadas.

El pronunciamiento coincidió con el denominado Año de la Paz impulsado por la Universidad Nacional, estrategia con la que busca fortalecer la convivencia y la defensa de los derechos humanos dentro de la comunidad educativa. En ese marco, la Rectoría anunció la creación de un Protocolo Integral de Actuación frente a amenazas y agresiones, e hizo un llamado a resolver las diferencias mediante el diálogo. “La violencia no construye, no convence y no gana. Siéntense a dialogar”, concluyó la institución. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En medio del desarrollo de la Mecun y de las sesiones del CSU, la crispación en la Nacional ha incrementado debido a la oposición de un sector de los estudiantes, profesores y administrativos, quienes han usado herramientas de protestas en las sedes de la universidad: acciones que, aseguran, han sido estigmatizadas por quienes apoyan ese proceso “constituyente”.

Incluso, han puesto pancartas alusivas a su inconformidad por los cambios que se están impulsando y hasta carteles que critican la intervención del presidente Gustavo Petro en la autonomía de esa universidad y que ponen el dedo en la llaga en los escándalos de corrupción del Gobierno Nacional.

Ese sector ha denunciado que el espacio del Consejo Superior está siendo usada con fines políticos y electorales. Una foto sacada en una sesión reciente muestra a la delegada del presidente de la Republica, Maria Alejandra Rojas, mostrando su apoyo al candidato presidencial del petrismo Iván Cepeda. “Para esto no es la academia”, dicen.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas sedes de la Universidad Nacional están afectadas por las amenazas? La institución confirmó afectaciones críticas en seis sedes a nivel nacional, identificando de manera formal incidentes violentos en los campus de Bogotá, Palmira (Valle del Cauca), la sede de La Paz (Cesar) y San Andrés. ¿Qué medidas tomó la Universidad Nacional para proteger a los amenazados? La administración activó un Protocolo Integral de Actuación que brinda acompañamiento jurídico, apoyo psicosocial y esquemas de seguridad física. En los escenarios de mayor peligro, se han autorizado traslados de sede inmediatos para proteger la vida de alumnos y docentes.