“Muerte al facho”: Denuncian amenazas en la U. Nacional durante “constituyente universitaria”

La Universidad Nacional de Colombia encendió las alertas tras revelar una serie de amenazas, actos de intimidación y episodios de violencia que han afectado a integrantes de su comunidad académica en distintas regiones del país. La Rectoría informó que entre 2024 y 2026 se documentaron 25 casos en seis sedes universitarias: situación que llevó a reforzar las medidas de protección y acompañamiento institucional.
Según el balance entregado por la institución educativa, las situaciones reportadas involucran a 11 estudiantes, siete docentes y siete trabajadores administrativos. De ese total, nueve hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, mientras otros permanecen bajo investigación con apoyo de entidades estatales encargadas de la protección y defensa de derechos.
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Entre los casos mencionados por la Universidad aparece el de la estudiante Valentina Andrade, quien aseguró haber recibido amenazas debido a su participación y opiniones dentro de la comunidad universitaria. También fueron señalados hechos contra el representante estudiantil, Kevin David Arrigui, y Gabriel Alejandro Gutiérrez Franco, quien habría sido blanco de mensajes intimidatorios y discursos de odio.