Ministra designada Viviane Morales envía carta para atajar la última movida de Petro en la Universidad Nacional

A través de una carta, la ministra de Educación designada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, Viviane Morales, pidió suspender la elección del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia argumentando irregularidades. Pide que la designación se haga tras la posesión del nuevo gobierno.

La ministra designada señaló que la elección del representante del Cesu ante el Consejo Superior de la Unal es una actuación apresurada del gobierno saliente de Gustavo Petro y se han presentado irregularidades en el proceso.

Morales hace alusión a una denuncia que habían hecho anteriormente el rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, apoyado por los rectores de otras seis entidades de educación superior.

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Las denuncias irían encaminadas a la elección de la terna del Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI), pues al momento de la escogencia se habría omitido invitar a la totalidad de rectores de las universidades públicas, algo que habría omitido de forma injustificada el derecho a esas instituciones de participar.

Otra de las decisiones es que, al ser el representante del Cesu ante el Consejo Superior Universitario una persona que participa en el máximo órgano de la Universidad Nacional, esta designación trasciende el período de gobierno de la administración actual, algo que tendría incidencias en decisiones estratégicas para la Universidad Nacional.