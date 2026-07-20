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La postura con la que llegan los partidos al nuevo Congreso

La oposición estará liderada por el Pacto Histórico.

  • BOGOTÁ. Plenaria del Senado. Foto: (Colprensa-Prensa Senado).
    BOGOTÁ. Plenaria del Senado. Foto: (Colprensa-Prensa Senado).
Colprensa
hace 3 horas
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En la noche de este lunes 20 de julio, cuando queden instaladas las sesiones ordinarias del nuevo Senado y Cámara, el país prácticamente conocerá cuáles serán las posturas políticas que tendrán todos los partidos respecto al gobierno de Abelardo de la Espriella, que arrancará el próximo 7 de agosto.

Sin embargo, desde esta primera semana, con la integración de las mesas directivas, se conocerán los partidos de gobierno y así el poder con el que quedarán en las comisiones, varias de ellas de especial interés para el Ejecutivo, como son las primeras, terceras y cuartas, que son las que tramitan las reformas políticas y las económicas, al menos estas últimas claves para la reforma tributaria que llegará la primera semana de la nueva administración.

Gracias a que serán gobierno, los partidos más fuertes serán el Centro Democrático, el cual, pese a la diferencia que tuvo para la presidencia del Senado, se mantiene al frente en la coalición. Son también gobiernistas Cambio Radical, La U y los conservadores.

Como partidos de gobierno se sumarán los cristianos, y se espera que el Partido Liberal igualmente haga parte de la bancada, esto porque ya quedó entre los acuerdos para ocupar presidencias en el Senado y la Cámara de Representantes.

La oposición estará liderada por el Pacto Histórico, bancada que este mismo fin de semana explicó el alcance de su oposición.

“Desde el Congreso de la República ejerceremos una oposición democrática, firme, responsable y alternativa, con iniciativa para realizar un riguroso control al Gobierno, presentar propuestas y contribuir a la construcción de las mayorías que Colombia necesita para hacer realidad un proyecto democrático de transformaciones. Actuaremos con unidad, transparencia y coherencia, defendiendo el legado progresista del presidente Gustavo Petro, sus derechos y garantías políticas, así como las reformas sociales impulsadas durante su gobierno. Estaremos junto al pueblo ejerciendo y defendiendo los derechos a la participación, la organización, la movilización y la protesta social, como expresiones legítimas de la democracia. Nuestras actuaciones serán siempre públicas, colectivas y orientadas por el interés general, el mandato popular y la consolidación del Pacto Histórico como la principal alternativa de gobierno para Colombia”, señaló la declaración.

Incluso el saliente presidente de la República, Gustavo Petro, ya dijo que aceptará la propuesta que hizo el partido, en cabeza del exsenador y candidato Iván Cepeda, para que asuma la dirección del partido.

“Me han pedido en Tunja que sea jefe político del Pacto Histórico, cuando salga de la presidencia de la República y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante 4 años de gobernar: acepto la propuesta de mi partido. Espero una bancada unida y por eso he pedido el reglamento más estricto de la bancada y que toda votación sea de verdad, verdad, pública”, afirmó el mandatario.

En la oposición además estará la mayoría de la Alianza Verde, en donde además estarán los senadores de En Marcha, los indígenas y los representantes a la Cámara de las curules de paz.

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