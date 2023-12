Cambio Radical tratará de ser un palo en la rueda para la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. David Luna, uno los líderes de la bancada parlamentaria de ese partido, aseguró que el abordaje de este polémico proyecto será más riguroso y, por tanto, a otro precio en el Senado, donde tendrá su tercer y, posiblemente, cuarto debate.

Luna dialogó con EL COLOMBIANO y le pidió al presidente Petro que “se amarre los pantalones” y le exija más resultados al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en materia de orden público. Uno de los proyectos que usted y su partido, Cambio Radical, más han criticado es la reforma a la salud que finalmente la Cámara aprobó, ¿cree que el Senado será un filtro mucho más riguroso para esta iniciativa? “Los colombianos tienen los ojos puestos con mayor facilidad sobre el Senado porque es una corporación más pequeña y los parlamentarios que están ahí tienen mayor reconocimiento nacional. Por ende, yo espero que sean más responsables en tomar decisiones en favor de los pacientes y no en favor de la mermelada. Sin duda, en el Senado el control ciudadano será mayor y espero que la exposición mediática sea la más alta, que la gente sepa quién vota a favor y quién vota en contra”. ¿Le preocupan los drásticos cambios que la reforma propone hacerle al sistema de salud? “Sí. Lo que nos estamos jugando en esta decisión es la posibilidad de que el más importante principio de la salud en Colombia se mantenga vivo, que es el de la solidaridad. Dios no lo quiera que a mí me dé un cáncer, pero si eso llega a pasar, ese tratamiento costaría entre 400 y 500 millones de pesos, que yo no tengo. Hoy lo que me permite hacer el tratamiento es que quienes no se enferman, lo subsidian. Eso lo quiere acabar, increíblemente, la reforma a la salud del gobierno”.

Los liberales y La U dijeron que tenían reparos y al final aprobaron la reforma en la Cámara, ¿cree que les falta coherencia? “Espero que estos partidos actúen con responsabilidad y que no cometan la misma pantomima que cometieron en la Cámara. En las entrevistas decían una cosa y en el recinto votaban otra. Esta fue una reforma a la salud que salió con los votos de La U, con algunos votos de los conservadores, verdes y liberales, que habían dicho que la votaban en contra. Y la terminaron votando a favor porque se dejaron comprar la conciencia”. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habla de consensos y ajustes para que la reforma se apruebe, ¿lo ve viable? “No. Aquí debe haber mucha responsabilidad del Congreso y yo particularmente creo que esa reforma se tiene que hundir. Claro que hay que hacerle ajustes al sistema de salud, poniendo en cintura a las EPS, metiendo presos a quienes se roban la salud, pagándole mejor a los médicos y enfermeras, pero no sacrificando el sistema de aseguramiento”.

El presidente Petro insiste en un diálogo nacional, que trató de impulsar reuniéndose con los cacaos y con el Centro Democrático. ¿Cree en la propuesta? “A mí lo del acuerdo nacional me parece puro discurso. Petro lleva hablando un año de eso, pero a él no le gusta acordar con nadie. A él solo le gusta imponer. La foto con los cacaos pues es una buena foto, pero realmente no tiene nada de por medio. Primero porque a muchos, regionalmente hablando, y, segundo, porque ahí no hubo compromisos frente a temas de fondo. Ahí lo que trató de generarse fue una paz momentánea para evitar el decrecimiento en las encuestas. Pero el presidente, increíble y tristemente, parece odiar al sector privado simplemente porque genera empleo. Eso es una equivocación”. Hablemos de asuntos de paz. Usted insistió en que no se podían hacer diálogos de paz sin una ley de sometimiento y la Corte Constitucional le dio la razón. ¿Cree que el gobierno improvisa con la ‘paz total’? “Hundí el proyecto de ley de sometimiento del gobierno porque demostraba que el ‘pacto de La Picota’ sí existió. Quedó claro porque pretendía excarcelar a narcotraficantes y guerrilleros ya condenados, y bajo esas circunstancias no hay ninguna posibilidad de que un proceso de ‘paz total’ avance porque lo que se tiene que mirar es hacia el futuro. Afortunadamente la Corte, como usted lo dice, me dio la razón”.

¿Ahora hacia dónde se debería enfocar el gobierno para rencauzar la política de ‘paz total’? “Se necesita un marco normativo que deje claras las reglas de juego. Por ejemplo, se debe definir que quienes obtengan beneficios lo hagan con un compromiso de verdad, justicia, reparación y, sobre todo, compromiso de dejación de armas y de no secuestro. ¿Le preocupa la situación de las Fuerzas Militares bajo el mando de Iván Velásquez como ministro de Defensa Nacional? “Sí, me preocupa mucho. Por eso le pedí al presidente Petro que se amarre los pantalones porque Iván Velásquez finalmente reconoció que le amarró las manos y los pies a nuestra fuerza pública al ordenarle a las tropas del Ejército que salieran de El Plateado, en Argelia, Cauca. Esa acción demostró con claridad que lo que quieren hacer las disidencias de las Farc es un Caguán 2.0 y el gobierno busca entregarles el territorio a los grupos ilegales. Lo que necesitamos es que nuestra fuerza pública proteja a la población civil”. Usted también ha criticado con dureza la gestión de Guillermo Alfonso Jaramillo en el Ministerio de Salud, ¿considera que son ministros que no dan la talla? “Es que esos dos ministros lo que están haciendo es política y politiquería. El ministro Velásquez busca ser vicefiscal o, en su defecto, fiscal general. Y el ministro Jaramillo está tratando de demostrar que es el más radical del gabinete para ser el heredero del presidente Petro. Si quieren hacer política, está bien, pero no a costa de los pacientes y de la legalidad en Colombia. Al ministro de Salud se le olvida que forma parte del ‘clan de los Jaramillo’ en el Tolima, que manejó la salud los últimos 30 años en ese departamento. Así que no venga acá a posar de redentor de la salud pública o de contradictor del mecanismo de salud complementario”.