Estos cinco mosqueros de la Tricolor vivirán su tercer Mundial en el colofón de sus carreras

David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias y Camilo Vargas celebraron en el camerino del Metropolitano su tercera clasificación al Mundial con Colombia. Los jugadores que tienen 37, 34, 32, 33 y 36 años, respectivamente, ya estuvieron con Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018 y ahora lo harán en Canadá, México y Estados Unidos 2026, en el que podría ser el torneo de despedida para varios de ellos. James y Quintero marcaron para la victoria 3-0 contra Bolivia, que le dio el cupo a Colombia al Mundial, mientras que Vargas y Arias fueron titulares y contaron con una buena calificación, sobre todo para el lateral antioqueño, quien remplazó a Daniel Muñoz, ausente por tarjetas amarillas.

Los cinco publicaron en sus redes, la fotografía que se tomaron en el camerino, en la celebración y antes de abandonar el estadio Metropolitano, en el cierre como local de la Eliminatoria. James, quien fue el más destacado en el Mundial 2014 en Brasil, es el líder de este quinteto de experimentados que cumplen con sus últimos partidos en la Selección, ya que tras el Mundial de 2026, estarán con 38 y 37 años en el caso de Ospina y Vargas, mientras que Rodríguez tendrá 35, Quintero 33 y Santiago Arias 34. Pero si estos cinco mosqueteros cumplen con su tercer Mundial, hay otro grupo de debutantes que también celebró y que cuenta con mucho talento, ya que de el hacen parte jugadores como Kevin Castaño, Johan Mojica, Luis Díaz, Richard Ríos, Jhon Arias, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Jéfferson Lerma, Jhon Córdoba y Yerson Mosquera quienes hacen parte de la renovación.

Junto a ellos aparecen algunos que han sido llamados en el proceso de Eliminatoria pero que no son titulares habituales de la Selección, aunque podrían estar en la lista mundialista como Carlos Cuesta, Deiver Machado, Juan David Cabal, Cristian Borja, Willer Ditta, Kevin Mier, Yáser Asprilla, Jhon Durán, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré, Roger Martínez, Juan Camilo Hernández, Juan Camilo Portilla, Luis Suárez, Marino Hinestroza, Andrés Román, Jáminton Campaz y Jorge Carrascal.