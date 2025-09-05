Estos cinco mosqueros de la Tricolor vivirán su tercer Mundial en el colofón de sus carreras

David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias y Camilo Vargas celebraron en el camerino del Metropolitano su tercera clasificación al Mundial con Colombia.
Los jugadores que tienen 37, 34, 32, 33 y 36 años, respectivamente, ya estuvieron con Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018 y ahora lo harán en Canadá, México y Estados Unidos 2026, en el que podría ser el torneo de despedida para varios de ellos.
James y Quintero marcaron para la victoria 3-0 contra Bolivia, que le dio el cupo a Colombia al Mundial, mientras que Vargas y Arias fueron titulares y contaron con una buena calificación, sobre todo para el lateral antioqueño, quien remplazó a Daniel Muñoz, ausente por tarjetas amarillas.