Atlético Nacional buscará en el Atanasio Girardot su paso a la final de la Liga Femenina

Luego de empatar 1-1 ante Deportivo Cali en Palmaseca, las dirigidas por Jorge Mario Barreneche llegan al Atanasio Girardot para buscar el paso a la final, apoyadas por su público y con la ilusión de alcanzar el primer título de la Liga Femenina.
Nacional, que estuvo en la final de 2018 (subcampeón), no ha vuelto a esa instancia en la Liga Femenina y, por ello, para la temporada 2025 la campaña y el objetivo de las verdolagas ha sido “Juntas por la Primera”.
Sobre el duelo de vuelta y el rival, el técnico Barreneche mencionó en rueda de prensa que “Cali tiene un buen equipo y por eso el duelo no será fácil, pero tenemos un gran grupo y esperamos que, con el respaldo de la hinchada y el talento del grupo, se pueda sacar adelante el juego para avanzar a la final, que es uno de los objetivos que nos hemos trazado desde el primer día de trabajo con el equipo”.