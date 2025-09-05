Insólito error médico hizo que mujer gestara un bebé distinto al que había planeado

Una historia de “no te lo puedo creer” le pasó a una pareja en Australia. Resulta que una clínica de fertilización in vitro en ese país mantuvo en secreto durante más de una década un error que cambió por completo la experiencia de esa familia. El incidente, ocurrido en 2014 en Brisbane, recién fue revelado gracias a una investigación periodística.
La pareja de casado había elegido con todo el cuidado un donante de esperma que tuviera rasgos caucásicos —ojos azules y cabello claro— para que el bebé se pareciera a su padre. Sin embargo, al nacer, el niño presentó características físicas que no coincidían con las expectativas. Esto despertó sospechas en los padres.