Las inconsistencias del libro sobre Petro en persa, ¿qué hay detrás del supuesto traductor y el “éxito editorial”?

En la mañana del 29 de octubre, el jefe de Estado colombiano compartió una fotografía de un libro titulado “Memorias de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia”, asegurando que sus memorias estaban siendo escritas en idioma persa. Debajo del título, según la traducción exacta, se leía: “traducción: Mehdi Fooladvand”.
En cuestión de horas, se desató un debate; el presidente aseguraba que se habían editado un millón de copias, mientras que las dudas sobre la autenticidad del libro comenzaban a surgir.