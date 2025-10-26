“Lo que pase en mi corazón es asunto mío”: Petro confirma que está separado de Verónica Alcocer, pero siguen casados

El presidente Gustavo Petro confirmó que su relación sentimental con Verónica Alcocer terminó, aunque el matrimonio no se ha disuelto formalmente.
Es la primera vez que el mandatario aborda públicamente su situación personal tras su inclusión —junto a la de Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti— en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la Lista Clinton.
La revelación de la separación puso bajo escrutinio los gastos y funciones de la primera dama.
En medio de los cuestionamientos sobre los posibles costos en los que incurre el Estado por viajes, asistentes o fotógrafos que acompañan a Alcocer, Petro respondió a través de un mensaje en el que defendió a su expareja.
Puede leer: La Casa Blanca asfixia a Petro y su círculo con la Lista Clinton