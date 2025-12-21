Las Zonas de Ubicación Temporal, la apuesta tardía para salvar la “paz total”

Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de combatientes, que hasta ahora solo existen en el papel, parecen convertirse para el Gobierno Nacional en la tabla de salvación del proyecto de “paz total”, pero plantean serios cuestionamientos sobre su viabilidad a futuro, el marco jurídico que las sustentaría y el riesgo que implicaría concentrar a actores criminales en áreas con acceso privilegiado a cultivos de coca y minas de oro.
Las ZUT tienen duración definida y las normas contemplan que dentro de ellas las autoridades legítimas continuarán ejerciendo sus funciones, aunque en la práctica están localizadas en pueblos donde los gobiernos locales tienen escasos recursos para operar y, por el contrario, las organizaciones criminales han impuesto su control por décadas.
De igual manera, “dentro de la ZUT queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las que son con fines de extradición (...), al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, previo listado entregado por los miembros representantes, que deberá ser acreditado y aceptado por el Consejero Comisionado de Paz”, reza la Resolución N°161, que regula una de estas áreas en la región del Catatumbo.
El Gobierno ha anunciado siete ZUT en los últimos siete meses, buscando acelerar los procesos de paz con cuatro grupos, pero ninguna de ellas se ha activado por diferentes motivos, desde el orden público alterado hasta consultas internas con las comunidades.
Esto tiene varias implicaciones. La primera es que desde que la Casa de Nariño están prometiéndoles protección a los combatientes que se concentren, una seguridad que ni siquiera es capaz de brindarle a la ciudadanía.
La segunda es que, dado que ninguna de las ZUT ha empezado a funcionar, lo más probable que su implementación dependa del próximo Gobierno, pues el mandato de Gustavo Petro terminará el 7 de agosto. ¿Será esta una forma de presionar a ciertas comunidades para que voten en favor de la continuidad de la “paz total” en las elecciones presidenciales de 2026?
El tercer cuestionamiento es que estas áreas de concentración de gente armada no tienen un marco legal definido para grupos que no gozan de estatus político, como el Clan del Golfo, pues el Gobierno no ha tramitado en el Congreso la ley de sometimiento. Eso genera un limbo peligroso, que podría desestabilizar las ZUT ante eventuales demandas a futuro.
“La preocupación con estas zonas de ubicación es que sin un marco jurídico definido, es muy delicado que el Gobierno avance en su consolidación y traslade la responsabilidad de terminarlas al próximo Gobierno, es una lógica que puede resultar irresponsable solo para mostrar unos resultados políticos parciales”, expresó Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz.
La cuarta inquietud, que gira en torno a estas decisiones, es si los grupos armados realmente se concentrarán a convivir en paz, pues a lo largo de la implementación errática de la “paz total” se ha visto que han utilizado las treguas y ceses al fuego para incrementar su poder. Según las FF.MM., en el último año las principales facciones aumentaron un 15% el número de integrantes.
Entre los beneficiarios de estas medidas está Alexánder Díaz (“Calarcá”), el jefe disidente de las Farc, el cual ya tiene una ZUT asignada en el Catatumbo, la zona con más cultivos de coca del país. ¿Se aplacará, con semejante acceso a rentas ilícitas, sabiendo que ya aprovechó la suspensión de su orden de captura para expandir las redes ilegales del grupo?
Otro favorecido es Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), líder del Clan del Golfo, quien es pedido en extradición por EE.UU., el cual quedaría blindado dentro de estos territorios.
A continuación, un vistazo a la actualidad de los procesos con las ZUT.