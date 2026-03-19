¿Sí cumple los requisitos? Justicia se pronunció sobre nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Londres

Laura Sarabia fue ratificada en su cargo como embajadora de Colombia en el Reino Unido. La decisión se conoció a través de un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Esta determinación llega después de que una demanda pedía remover a la excanciller del cargo, ya que presuntamente no cumplía con dos requisitos para ser embajadora: un título de posgrado y un segundo idioma.
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