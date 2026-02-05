Petro y Sarabia: entre escándalos y peleas, pero ahí siguen, ¿por qué?

Laura Sarabia acumula cinco escándalos en tres años y medio de Gobierno. Ni las “chuzadas”, ni la guerra interna con Armando Benedetti, ni la crisis de los pasaportes, ni la investigación por su patrimonio, ni el más reciente choque con Gustavo Petro por las hojas de vida de los interventores de las EPS —que ella zanjó tarareando “Ay vamos”, de J Balvin— han logrado sacarla definitivamente del poder. En el petrismo, pocos nombres concentran tanta influencia: puede estallar un escándalo que en cualquier otro funcionario costaría el cargo, pero Sarabia cae, se reencaucha y termina reapareciendo como embajadora de Colombia en el Reino Unido, acreditada ante el rey Carlos III.

Petro la señaló públicamente hace unos días de haber permitido, o al menos canalizado, hojas de vida de interventores de EPS que fueron “a hacer business” (negocios) con recursos de la salud. Sarabia respondió con comunicado, hecho por sus abogadas que pidieron solicitudes de recolección de cámaras de seguridad en Presidencia y un intento por llevar el debate al terreno probatorio.

¿Y Ramírez Cobo?

Sarabia insistió en negar esos señalamientos que la vinculan con Jaime Ramírez Cobo como intermediario y quien hoy es indagado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, como presunto enlace entre el Ejecutivo y el Congreso en unos contratos entregados por $92.000 millones para los municipios de Carmen de Bolívar; Saravena, en Arauca y Cotorra, en Córdoba. Aparece relacionado en las conversaciones entregadas por los condenados Olmedo López, exdirector de la unidad, y Sneyder Pinilla, ex subdirector. El Tiempo reveló este jueves que fuentes cercanas al exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), hoy vinculado a un emprendimiento de café en Pitalito (Huila), informaron que Ramírez Cobo está dispuesto a colaborar con la justicia.

Dijeron que él solo actuó como mensajero: recibió las hojas de vida en sobres sellados y las llevó a la Supersalud por instrucción de superiores. Jaime Ramírez fue padrino de matrimonio de Laura Sarabia y su asesor cuando dirigía el Dapre. La embajadora ha insistido en que no participó en la selección ni en la entrega de hojas de vida, ni intervino en los nombramientos. Añadió que el jefe de Estado habría sido “víctima de desinformación” y cuestionó que el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, no verificara los perfiles ni el cumplimiento de los requisitos legales de los interventores designados. El mandatario hizo el señalamiento en un evento en la Casa de Nariño, en presencia del exsuperintendente Leal, cuando se dirigió directamente a Sarabia: “Yo le dije a usted: por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Pero usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura (Sarabia), y eso fue un engaño”. Aunque Sarabia ya le había respondido a Petro, la exdirectora del Dapre lo hizo por segunda vez y apeló a un tono más personal: “¿Usted conoce la canción de J Balvin, que dice ‘nos peleamos y nos arreglamos’? Yo creo que, para la opinión pública, esa es la imagen que mostramos y yo lo único que puedo decir es que me han puesto a pelear con el presidente no sé cuántas veces, pero yo no he peleado una sola vez con él”.

Escándalos: el polígrafo

Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, el nombre de Laura Sarabia se volvió inseparable del ejercicio real del poder. Con apenas 29 años, asumió como jefa de gabinete y, en cuestión de semanas, se convirtió en la guardiana del despacho presidencial: controlaba la agenda, filtraba accesos, mediaba con ministros y concentraba una influencia que ningún otro funcionario tenía. En un Gobierno que prometía romper con las viejas lógicas del poder, Sarabia encarnó pronto una figura clásica: la operadora total, la mano derecha que no firma los decretos, pero decide qué llega al escritorio del presidente.

Ese primer ascenso vertiginoso se estrelló el 27 de mayo de 2023 cuando la revista Semana publicó una entrevista con la exniñera de Sarabia. En ella, Marelbys Meza denunció haber sido sometida a una prueba de polígrafo irregular en las instalaciones de la Casa de Nariño tras la pérdida de un maletín con dinero. Un escándalo que reveló el lado más oscuro del poder. Su exniñera fue llevada a los sótanos de Presidencia para someterla a una prueba de polígrafo. Poco después se supo que su línea telefónica había sido interceptada ilegalmente y que fue vinculada, sin sustento, con estructuras criminales.

La ruptura con Benedetti

Por primera vez, su cercanía con Petro se volvió un problema público para el Gobierno. La crisis derivó, además, en una ruptura interna que expuso las fisuras del petrismo. Armando Benedetti, entonces embajador, rompió con Sarabia en una guerra de audios, señalamientos y chantajes. Aunque Sarabia salió temporalmente del primer plano, no salió del poder: meses después regresó, primero a Prosperidad Social y luego al Dapre, recuperando el control estratégico de la Casa de Nariño. La lección fue clara: en el gobierno Petro, caer no implica desaparecer; implica reacomodarse. Lea también: Sarabia pide a Fiscalía que llame a declarar al presidente Petro por señalamientos en su contra sobre saqueo a la salud Entre 2024 y 2025, Sarabia volvió a consolidarse como una de las figuras más influyentes del Ejecutivo, pese a que la sombra judicial nunca se disipó del todo

Enriquecimiento ilícito

En mayo de 2025, la Fiscalía abrió una indagación por presunto enriquecimiento ilícito, al poner bajo la lupa el patrimonio de su familia y sus ingresos entre 2022 y 2024. Aunque el proceso no ha derivado en imputaciones, reforzó la idea de que el poder que acumuló venía acompañado de preguntas incómodas sobre su entorno financiero. Aun así, Petro la promovió a uno de los cargos más visibles del gabinete: en enero de 2025 se convirtió en canciller más joven en la historia del país.

Contrato de pasaportes