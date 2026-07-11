La canción decembrina que inmortalizó a Perucho Navarro, fallecido a los 85 años

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Nacido en Medellín en 1957, fue autor de libros como Una palabra cada día y El muro blanco, y en 2023 el Festival Internacional de Poesía de Bogotá le rindió homenaje.
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El futbolista vallecaucano, joya de Colombia en el Mundial, vivió cuatro años de su vida con una bala en la pierna izquierda.
Mientras miles de personas participan en las Fiestas del Cerro Quitasol, la Alcaldía de Bello intensificó los operativos de seguridad y las acciones para prevenir incendios forestales
El volante estrella de Inglaterra, Jude Bellingham, puso el empate contra Noruega en el Estadio de Miami a tres minutos del final del primer tiempo.