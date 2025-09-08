x

La bailarina Laura Villamil habría llegado a millonario acuerdo de indemnización con Andrés Carne de Res, donde sufrió graves quemaduras

La artista sufrió graves quemaduras al presentar un show en el restaurante ubicado en Chía, Cundinamarca.

    La joven Laura Villamil enfrentó un largo y complejo proceso de recuperación al sufrir graves quemaduras en un restaurante de Andrés Carne de Res. FOTO: INSTAGRAM
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El trágico accidente que marcó la vida de la bailarina Laura Villamil, quien sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo durante un espectáculo en el restaurante Andrés Carne de Res de Chía (Cundinamarca) donde trabajaba, llegó a una resolución económica.

Según La FM, la compañía aseguradora del restaurante habría alcanzado un acuerdo directo con la joven artista que asciende a $3.000 millones de pesos.

El accidente por el que recibirá la indemnización ocurrió hace más de un año, el pasado mes de agosto de 2024, cuando una chispa de fuego alcanzó el vestuario de Villamil durante una presentación en el reconocido restaurante.

Puede leer: Laura Daniela Villamil reapareció en un video con emotivo mensaje por su labor

Las llamas se propagaron en segundos, dejándola con lesiones críticas que pusieron en riesgo su vida. Desde entonces, la joven enfrentó un largo y complejo proceso de recuperación durante siete meses en la Clínica Santa Fe de Bogotá.

Allí sufrió una grave infección de un hongo en la sangre y tuvo que reaprender a caminar. Finalmente, el pasado 3 de febrero de este año, Villamil recibió el alta médica.

El acuerdo se concretó tras una negociación extrajudicial. Aunque en un inicio la reclamación por daños y perjuicios se acercaba a los $8.000 millones, las partes optaron por una conciliación directa, según reveló el medio.

La noticia se conoce en medio de nuevas críticas a la seguridad en los establecimientos de Andrés Carne de Res. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció medidas de inspección, vigilancia y control tras un reciente accidente en la sede de la calle 82, en Bogotá, donde nueve personas resultaron con quemaduras de primer y segundo grado luego de la falla de una máquina de humo.

Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes”, declaró Sanguino, subrayando que “la vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”.

Siga leyendo: Tras salir del hospital, Laura Villamil recordó su accidente en Andrés Carne de Res: “Sentía el calor que me consumía”

Utilidad para la vida