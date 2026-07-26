Vibra Urabá: las preguntas por el futuro y las reflexiones sobre el presente de la región

Desde mediados del siglo pasado, Urabá es la tierra de la promesa en Antioquia. El sueño de llegar al mar –y con él al mundo– fue uno de los motores de la industria y la inteligencia departamentales. En ese empeño participaron varias generaciones de empresarios, políticos, ingenieros, científicos, obreros y campesinos. El poeta Juan Mares –una celebridad en Apartadó– dice la gente llegaba a la región a trabajar en la carretera, incluso antes de la aparición de las plantaciones de bananos y de la construcción de Puerto Antioquia. Ahora, con el puerto al alcance de la mano, en Urabá se respira un ambiente de expectativa.
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En muchas de las conversaciones del Festival Vibra Urabá –las que se dieron arriba y abajo del escenario– versaron sobre esa sensación de cambio. Rápido, el viajero se da cuenta de ello. Por ejemplo, apenas en la entrada de Apartadó hay un aviso inmobiliario que anuncia la construcción de un conjunto residencial de varias torres. El futuro para prometedor, pero el presente carga con desafíos que requieren atención. Al menos esa es la conclusión de varias charlas dentro y fuera del evento organizado por Comfama.
Para Enilda Jiménez, directora de la Reserva Natural Suriki, el principal desafío no es la obra en sí, sino la capacidad de las instituciones y las comunidades para planificar el desarrollo, proteger los recursos naturales y garantizar que los beneficios permanezcan en la región. Durante su participación en un círculo de palabra de Vibra Urabá, Enilda sostuvo que el debate sobre el puerto debe partir de información técnica y de una participación más amplia de la ciudadanía.