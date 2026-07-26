¿Posesión de Abelardo podría trasladarse de Cauca a Cali? Alcalde y gobernadora respaldan la idea

Una posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el departamento del Cauca parecía ser la primera opción, pero ahora el Congreso estudiaría una nueva proposición para trasladar la ceremonia del próximo 7 de agosto a Cali.
La versión fue revelada por La FM, al parecer el cambio de sede sería notificado al Legislativo en las próximas horas. Y así comenzar el trámite con urgencia, ya que restan menos de dos semanas.
La nueva alternativa surge después de que el Senado solicitara a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional un concepto sobre las condiciones de seguridad para desarrollar la sesión del Congreso en el Cauca.