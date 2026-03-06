Así operará el metro de Medellín este domingo de elecciones en el Valle de Aburrá

En cumplimiento con el Acuerdo Metropolitano N. º3 de 2026, “por el cual se autoriza una tarifa diferencial transitoria durante las jornadas electorales de 2026”, expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Metro de Medellín anunció que para este domingo 8 de marzo, producto de la jornada electoral y con el fin de motivar a los ciudadanos a que ejerzan su derecho al voto, su tarifa será de $0.

De acuerdo con la entidad, la medida estará vigente desde el inicio de la operación comercial, a las 5:00 a.m., hasta las 6:00 p.m. de ese mismo día. No obstante, aclaró que la gratuidad no aplica para todas las líneas y rutas.

“Esta medida será aplicada en las líneas A y B del Metro, en el tranvía de Ayacucho y en los Metrocables K, J, H, M y P (Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho) que este domingo empezarán a operar desde las 7:00 a. m. Esta disposición tarifaria no aplicará en las líneas 1, 2 y O de buses, ni en las rutas integradas o alimentadoras de las cuencas 3 y 6. Tampoco aplicará para la línea L (Arví)”, dijo a través de un comunicado oficial.