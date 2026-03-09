GeoPark se quita de la puja y no comprará los activos de Frontera en Colombia

La compañía GeoPark decidió no aumentar su oferta para adquirir activos de exploración y producción (E&P) de Frontera Energy en Colombia. Tras una evaluación detallada, el directorio de la empresa, a la que llegó hace poco el Grupo Gilinski, concluyó que elevar la oferta no sería consistente con su marco disciplinado de asignación de capital ni con su estrategia de maximización de valor a largo plazo. Según la compañía, bajo la valoración revisada de la operación, el escenario base de la transacción podría deteriorar las expectativas de retorno del portafolio, reducir la resiliencia ante escenarios de precios más bajos del petróleo y resultar menos atractivo frente a otras oportunidades de inversión dentro de su cartera actual y proyectos emergentes.

El proceso se desarrolló tras casi un año de análisis técnico, financiero y estratégico por parte de GeoPark, que inicialmente veía un fuerte encaje operativo y potencial de largo plazo en los activos. Sin embargo, Frontera Energy notificó posteriormente que su directorio consideró que la propuesta presentada por Parex Resources Inc. constituía una “Propuesta Superior” bajo los términos del acuerdo vigente. Esa decisión activó el período contractual que permitía a GeoPark igualar la oferta. Durante ese lapso, la compañía revisó nuevamente las condiciones económicas de la operación y evaluó sus derechos y obligaciones contractuales. No obstante, el directorio determinó que escalar la oferta por encima del nuevo nivel no cumpliría con los umbrales de retorno ajustado por riesgo que exige su estrategia de inversión. La empresa señaló que, tras este proceso, emerge con una plataforma financiera fortalecida, manteniendo la resiliencia de su balance y la flexibilidad de su portafolio para su próxima fase de crecimiento.

Durante el último año, la compañía destacó varios avances operativos y financieros, entre ellos el incremento de su escala y diversificación del portafolio, una producción por encima de la guía prevista, el fortalecimiento de su balance financiero y el respaldo institucional de largo plazo tras la inversión estratégica del Grupo Gilinski.

Colombia seguirá siendo clave para la generación de caja

La estrategia de la empresa mantiene su foco en proteger y maximizar la producción base y la generación de caja en Colombia. GeoPark continuará optimizando el desempeño de su bloque insignia Llanos 34, así como su portafolio de activos operados y no operados en el país. La compañía informó que desarrollos recientes han acelerado el punto de inflexión de producción antes de lo previsto. Además, un aumento certificado del 22% en el indicador Original Oil in Place (OOIP) 2P en Llanos 34 confirma una base de recursos significativamente mayor. Este incremento fortalece las perspectivas de producción y la rentabilidad de largo plazo del activo, que seguirá generando flujo de caja libre sostenible para respaldar la solidez del balance y apoyar el crecimiento disciplinado de la empresa. Otro pilar clave de la estrategia de GeoPark es la expansión en la formación no convencional Vaca Muerta, ubicada en la cuenca Neuquina en Argentina.

Tras integrar con éxito los activos Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, la empresa busca acelerar la actividad de perforación para impulsar un salto relevante en producción y flujo de caja. Según sus proyecciones, Vaca Muerta podría convertirse en un motor central de crecimiento hacia 2028. Con una producción máxima estimada cercana a 20.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) brutos, estos activos podrían generar entre US$300 millones y US$350 millones de Ebitda ajustado bruto, considerando un precio del Brent de US$70 por barril. Al desistir de aumentar la oferta por los activos de Frontera, GeoPark señaló que preserva su flexibilidad financiera para buscar nuevas oportunidades de inversión en Colombia, Argentina, Venezuela y otros mercados de América Latina. La empresa reiteró su objetivo de consolidarse como una de las principales plataformas independientes de petróleo y gas de la región, combinando crecimiento orgánico e inorgánico con una asignación disciplinada de capital, excelencia técnica y sólida gobernanza.

CEO destaca enfoque disciplinado en la inversión

El presidente de GeoPark, Felipe Bayón, explicó que la decisión responde al compromiso de la empresa con la protección del valor para sus accionistas.

“El directorio de GeoPark asume seriamente su responsabilidad de ser un buen custodio del valor para los accionistas, y nuestra decisión de no aumentar la oferta por los activos de Frontera refleja nuestro compromiso con un enfoque altamente disciplinado en la asignación de capital”, afirmó. El directivo agregó que la compañía evaluó la inversión bajo estrictos criterios financieros, estratégicos y de retorno ajustado por riesgo. Bajo los nuevos términos de la operación, incrementar la oferta no representaría el mejor uso del capital frente a las oportunidades dentro de su portafolio.