Video | Tremendo susto vivieron integrantes del Circo Hermanos Gasca por fuerte tormenta en Huila

Los integrantes del famoso Circo Hermanos Gasca vivieron momentos de terror en Neiva, Huila, luego de que un vendaval impactara en una de sus carpas y causara varias afectaciones en sus instalaciones.

A través de un video publicado en las redes de Juan Cebolla Gasca, se puede apreciar la magnitud de los daños tras las intensas lluvias registradas el domingo 8 de marzo.

Con asombro, el copropietario del circo, que cuenta con más de 30 años de presentaciones en Colombia, evidenció los estragos que dejaron las precipitaciones prolongadas. “Dios está con nosotros”, escribió en el material audiovisual.

“Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por una tormenta (...) Estamos en Neiva, a media hora de la función, y miren esto. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por mi casa, por mi circo. Se dañaron los carros, pero bueno, eso es material y gracias a Dios estamos bien”, relató Juan Cebolla mientras mostraba los daños.

El copropietario destacó la labor del personal de logística, que tras la lluvia se dedicó a levantar las carpas averiadas. “Si este circo está bien parado es gracias al trabajo de estos señores (el equipo de logística), porque si no fuera así, creo que no lo estaríamos contando. ¡Bien, muchachos!”, aseveró.