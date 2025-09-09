Lina Garrido le envió mensaje a Benedetti tras ganarle el pulso en la Corte por denuncia en contra: “no me va a callar”

Una denuncia contra la representante a la Cámara, Lina María Garrido, parecía un seguro de vida para el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la presentó por los presuntos delitos de injuria y calumnia, luego de señalar que sus acusaciones no estaban amparadas por la inviolabilidad parlamentaria.
Le puede interesar: ¿Quién era Sophia Durán, la residente de Bucaramanga que murió en trágico accidente de tránsito?
Pero la vida, como en la política, es impredecible y este martes 9 de septiembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con una decisión que inadmitió la denuncia, le dio a Garrido un salvavidas que hoy celebró como una victoria.
Y es que para el jefe de la cartera las palabras de la congresista Garrido fueron expresadas sin pruebas, de manera que su denuncia fue por “su mala fe, imprecisiones y mentiras en medios de comunicación”.
La polémica, que se ha desarrollado en las últimas semanas, comenzó cuando Garrido acusó públicamente a Benedetti de ser un “drogadicto” y “agresor de mujeres” en el Congreso. Aunque la representante se amparó en su fuero parlamentario, el ministro procedió con la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.