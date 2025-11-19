Petro confirmó que gastó dinero en burdel en Portugal, pero se negó a dar detalles: “algún día contaré por qué”

Una reciente publicación sobre sus lujosos gastos y movimientos bancarios entre 2023 y 2025, revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), puso al presidente Gustavo Petro en el centro de una nueva polémica. Le puede interesar: Juan Carlos Cárdenas, de la Fuerza de las Regiones, renunció a su aspiración presidencial; Aníbal Gaviria sería el candidato Entre las transacciones enlistadas figuraba un gasto de 40 euros en 2023 (equivalentes a 46 dólares y 209.969 pesos colombianos en esa época) en el Ménage Strip Club, un establecimiento nocturno en Lisboa, Portugal, conocido por ofrecer, entre otras cosas, servicios de striptease.

A raíz de todo esto, en la tarde de este miércoles 19 de noviembre el presidente Petro confirmó ese gasto a través de un escueto mensaje en redes sociales y en el cual no quiso dar más detalles, pero sí volvió a abrir la polémica sobre sus actos en los viajes.

Lo que se sabe del Menage Strip Club en Portugal

El Ménage Strip Club está ubicado en Cais do Sodré, uno de los barrios más concurridos y turísticos de la ciudad de Lisboa, en medio de un punto habitual para los viajeros por su oferta cultural de día y fiesta nocturna. Es considerado uno de los clubes de striptease más conocidos del área.

Su fachada oscura, con letreros de neón que anuncian “Strip” y “Tease”, da paso a un interior donde predominan luces rojas y púrpuras, tarimas para presentaciones de pole dance y zonas privadas para espectáculos personalizados. El lugar promociona a sus bailarinas como parte de una “experiencia inolvidable” y opera hasta las 6 de la mañana todos los días, excepto domingo, según su información. Es por eso que la revelación del gasto de Petro en ese lugar generó un amplio debate y críticas en el escenario político y social.

Así es el Ménage Strip Club en las calles de Lisboa, en Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales Ménage Strip Club

La respuesta de Petro en X que confirmó la transacción

El jefe de Estado abordó directamente la controversia a través de su cuenta de X, respondiendo a un comentario satírico. El sociólogo Javier de la Cuadra escribió lo siguiente en la red social. “Disculparán, pero lo mío es el cine. Y no puedo dejar de imaginar la escena de Petro en un encuentro político ultrasecreto bajo la luz roja tenue del Ménage Strip Club, en Lisboa, con un par de Whiskys sobre la mesa. Mientras avanza la conversación de máxima inteligencia”, afirmó.

A raíz de eso, el presidente Petro reaccionó a la publicación del sociólogo, confirmando el gasto de 40 euros en ese lugar, realizado en mayo de 2023. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la razón específica del pago ni el motivo de su presencia en el lugar. “Bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio...”, señaló sin nada más el primer mandatario en X.

Sin duda alguna, esta declaración sin más argumentos sobre el tema desató nuevamente la polémica en redes sociales frente a los actos del presidente durante sus salidas internacionales, sin embargo, una de las más críticas fue la precandidata presidencia Vicky Dávila. Entre tantas personas que se han pronunciado al respecto, la periodista criticó el hecho y puso en duda las labores oficiales y diplomáticas que fue a hacer Petro en Portugal, señalando que con estos actos acabó con la “dignidad presidencial”. “Petro quiere acabar con todo y tenemos que evitarlo, pero con lo que sí ya acabó fue con la dignidad presidencial”, concluyó la periodista y precandidata presidencial.

¿Petro intentó desviar el foco de la polémica hacia la legalidad de sus finanzas?