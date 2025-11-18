La telenovela de los aviones Gripen: presuntos sobrecostos, inconveniencia en pleno déficit fiscal y la sombra de la primera dama

La compra de 17 aviones de combate a la empresa sueca Saab está en el ojo del huracán, por cuenta del severo déficit financiero que atraviesa el Gobierno Nacional y las relaciones políticas con ese país escandinavo, donde la primera dama Verónica Alcócer terminó viviendo en medio de lujos que nadie sabe cómo paga, después de su separación del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, la inversión total fue de $16.5 billones de pesos, que no solo cubren las aeronaves, sino su respectivo armamento, software, radares, un centro de simulación y entrenamiento, repuestos, capacitaciones a pilotos y técnicos.
En palabras del presidente Petro, el contrato se hizo por $13.7 billones de pesos ($3.135 millones de euros), “sin embargo se destinaron $16.5 billones de pesos según proyecciones macroeconómicas y variaciones del euro con el peso, ya que se va pagando con vigencias futuras hasta el 2032. Las anualidades que se generen no las pagará mi gobierno, pues hay 3 años de gracia”.
Es importante recordar que en la carpeta del Ministerio de Defensa había otras opciones para reemplazar la flotilla de los aviones Kfir, fabricados en los años 80 en Israel, y que ya cumplieron su periodo de obsolescencia.
Entre 2011 y 2025 se analizaron ofertas para adquirir los F-16 de Estados Unidos; Rafale de Francia; Eurofighter Typhoon de Reino Unido, España y Alemania; y el J-10CE, de China.
En primera instancia, varios expertos señalaron que, comparado con esas aeronaves, el Gripen de la empresa Saab es el menos poderoso, teniendo en cuenta el arsenal, la tecnología, la potencia de vuelo y el hecho de que nunca ha sido probado en combate real. Sin embargo, el Gobierno terminó inclinándose por esa oferta, ¿por qué?