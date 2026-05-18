Nueva llamada y cuatro testigos, claves de la desaparación de Yulixa Toloza en centro estético ilegal

Las autoridades avanzan en la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue vista por última vez el pasado 13 de mayo luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal del sur de Bogotá. Una llamada realizada por uno de los administradores del lugar y los testimonios de varias personas vinculadas al centro de estética se convirtieron en nuevas piezas clave del caso. De acuerdo con la investigación, la Fiscalía ya escuchó a cuatro testigos relacionados con el local Beauty Láser M-L-, ubicado en el barrio Venecia, donde Yulixa ingresó para practicarse un procedimiento estético del que nunca regresó. Las autoridades tienen establecido que, tras presentar complicaciones médicas, la mujer fue sacada del lugar por varias personas y subida a un vehículo Chevrolet Sonic gris, como quedó registrado en cámaras de seguridad.

Ahora, el principal objetivo de los investigadores es determinar qué ocurrió con Yulixa después de salir del establecimiento y ubicar a los tres administradores del negocio: María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del local; su pareja, Edinson Torres; y Eduardo David Ramos, quien sería el supuesto cirujano que realizaba procedimientos en el sitio. Según reveló El Tiempo, el hombre que figura como propietario del vehículo ya se presentó ante las autoridades y aseguró que solo prestó su nombre porque los administradores del establecimiento aún no contaban con documentación colombiana. Conozca: Quiénes son los tres administradores de Beauty Láser M.L. buscados por desaparición de Yulixa Toloza Además, tres extrabajadoras del lugar entregaron detalles sobre los procedimientos estéticos que allí se realizaban, los medicamentos utilizados y los mecanismos de sedación aplicados a las pacientes. También indicaron que, presuntamente, se pagaba a mujeres del sector para atraer nuevas clientas al establecimiento. Uno de los hallazgos más recientes en el caso es una llamada telefónica que habría realizado Edinson Torres, esposo de la dueña del centro estético, la noche del viernes 15 de mayo, cuando Yulixa ya completaba dos días desaparecida.

Familiares y allegados de Yulixa Toloza continúan las labores de búsqueda mientras la Fiscalía recopila testimonios de personas vinculadas al establecimiento Beauty Láser M-L-. FOTO: Redes sociales.